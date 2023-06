'Supervivientes' sigue siendo líder de los domingos. Una semana después del 28 M, 'Supervivientes: Conexión Honduras' vuelve a hacer ruido con un 16,5% de cuota y más de 1,5 millones de espectadores. En solo unos días ha subido a un 16,5% de cuota, lo que se traduce en un aumento de más de 3 puntos.

Programas más vistos del día por espectadores

1. Fórmula 1 G.P. España — 2.250.000

2. Post Fórmula 1 G.P. España (Telecinco ) — 1.582.000

3. Supervivientes: Conexión honduras (Telecinco) — 1.522.000

4. Hermanos (Antena 3 ) — 1.232.000

5. Secretos de familia (Antena3) — 1.224.000

6. La ruleta de la suerte (Antena 3) — 1.214.000

Minuto de oro

“Fórmula 1” (Telecinco), a las 15:32 con 2.372.900 espectadores y un 22.6% de share

Programas más vistos en la mañana

1. La ruleta de la suerte (Antena 3) — 1.214.000 — 15,2%

2. Socialité by cazamariposas (Telecinco ) — 872.000 — 14,3%

3. Corazón fin de semana (La 1 ) — 799.000 — 8,8%

4. Cocina abierta de Karlos Arguiñano (Antena 3) — 619.000 — 10,9%

4. Got talent: All stars — 551.000 — 13,7%

6. Al rojo vivo (La Sexta) — 455.000 — 11%

Programas más vistos durante la tarde

1. Fórmula 1 G.P. España — 2.250.000 — 20,9%

2. Post fórmula 1 G.P. España (Telecinco ) — 1.582.000 — 15,1%

3. Previo fórmula 1 G.P. España (Telecinco) — 1.433.000 — 15,7%

4. Fiesta (Telecinco) — 1.046.000 — 10,7%

5. Aquí la tierra (La 1) — 846.000 — 8,2%

6. Home cinema Seis días y siete noches (Cuatro ) — 824.000 — 7,9%



Programas más vistos en prime time