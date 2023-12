Antonio Banderas responde a la pregunta del millón: cuánto "dinero exacto" tiene

Antonio Banderas se ha sincerado como nunca antes. El actor se convirtió en uno de los protagonistas de la primera entrega de ‘100% Únicos’, programa en el que 30 personas con autismo entrevistan a multitud de rostros conocidos. Uno de ellos cuestionó al malagueño no solo por su historia de amor con Melanie Griffith, sino también por el “dinero exacto” que tiene.

Ante esta pregunta directa, a Antonio Banderas no le quedó más remedio que responder: “No lo sé, de verdad que no lo sé”, contestaba. Unas palabras que no fueron suficiente para el entrevistador, que le contó que existen aplicaciones en las que puede consultar la cantidad de dinero que tiene. Sin embargo, el intérprete consiguió huir de la cuestión a la hora de confesar que la cifra monetaria cambia prácticamente a cada segundo, sobre todo teniendo en cuenta los gastos a los que se enfrenta con su teatro.

Pese a no querer desvelar cuánto dinero tiene, Antonio ha dejado entrever que ha tenido mucha suerte a nivel profesional, y por ende, económico: “Afortunadamente, la vida, en el punto de vista económico, me ha tratado mucho mejor de lo que yo pensaba”, confesaba. Pero el joven encargado de entrevistarle no se dio por vencido, y le pidió que le hiciera un bizum para poder ver la cantidad monetaria que guarda en el banco. Una reacción que provocó la risa inmediata de Banderas, que se levantó para darle “un abrazo y un euro”, una iniciativa utilizada por Candel para recaudar dinero para una protectora de perros en Murcia.

En las sillas de #100x100Únicos💯 también hay espacio para la crítica y... ¡Para el cotilleo! Sigue el programa en directo en @telecincoes https://t.co/uhTE1dYUQS pic.twitter.com/AML860KbVx — 100% Únicos (@100x100unicos) December 11, 2023

Antonio Banderas se confiesa sobre su historia de amor con Melanie Griffith

Las confesiones del de Málaga no quedaban ahí. El artista habló largo y tendido sobre cómo fue el inicio de su relación con Melanie Griffith cuando aún estaba casado con su primera esposa, Ana Leza: “Fue en los Oscar en los que estábamos nominados por ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’. Yo estaba en la alfombra roja y le dije a Pedro Almodóvar: ‘Qué mujer más bonita’. Llevaba un traje de perlas, me acuerdo perfectamente de aquella noche. Seis años después estábamos casados”, comenzaba explicando. “Yo la conocí en una película que hicimos juntos, que se llamaba ‘Too much’. Ahí fue donde nos enamoramos, decidimos tirar hacia adelante y vivimos 20 años muy bonitos. A pesar de que estamos divorciados, probablemente es la mejor amiga que tengo”, revelaba, visiblemente emocionado.

Aún así, considera que no hizo las cosas como debería porque hizo “daño a una persona”: “Todavía a día de hoy pienso que hice daño a una persona, pero eso es la vida. A veces la vida es muy complicada”, señalaba, entonando el ‘mea culpa’ al admitir que comenzó a salir con Melanie Griffith cuando todavía estaba casado con Leza.