4 Los mensajes de Carmen Lomana en las redes sociales

Además, por si esto fuera poco después Carmen Lomana dejó unos mensajes en su cuenta de Twitter para avivar todavía más la polémica: “Sinceramente cuando Antonia ha dicho que no quería que la ayudase ha sido un respiro. No me apetecía estar con ella. No se ven muchas cosas bastante desagradables. Soy una persona que me cuesta mucho enfadarme y ella me saca de quicio”, decía uno de ellos.