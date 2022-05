Anabel Pantoja se está convirtiendo poco a poco en una de las protagonistas de ‘Supervivientes‘ gracias a su amistad especial con Yulen Pereira, así como sus momentos en la isla. En medio de todo esto, lo cierto es que la sobrina de Isabel Pantoja está viviendo sus horas más bajas al pensar en su expareja, Omar Sánchez. En medio de todo esto, este domingo, en ‘Conexión Honduras’, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha recibido una sorpresa por el Día de la Madre, algo que ha provocado que se derrumbara por completo.

La prueba de recompensa de este domingo ha permitido que algunos de los concursantes recibieran la sorpresa de poder leer una carta de sus respectivas madres con motivo de este día tan señalado. Anabel Pantoja no conseguía hacerse con el premio y no podía evitar venirse abajo al pensar que no podría saber nada de su progenitora. Sin embargo, el programa le tenía guardada una sorpresa: todos han recibido las cartas de sus madres. La sobrina de Isabel Pantoja leía a lágrima viva las palabras de su madre, quien le dejaba claro que fuera estaba todo bien (en relación al bache de salud por el que había pasado).

«Sabes que este día siempre ha sido muy especial para mí, pero hoy serás tú quién reciba el mensaje. Eres el motor de mi vida, la persona que me da fuerza para seguir luchando. Quiero que sigamos unidas. Te veo muy bien en el concurso, con ganas y fuerzas. Sigue así para conseguir todas las metas que te has propuesto. En Sevilla todo está bien, quédate tranquila», escribe Merchi. Ante esto, completamente emocionada, la colaboradora de ‘Sálvame’ hacía una clara declaración de intenciones: «Mamá, te quiero. Sin ti no hubiera sido nada. Gracias por ser mi madre«.

Anabel Pantoja viajó a Honduras mientras su padre se encuentra en un delicado estado de salud y tras la operación a la que se sometió su madre. “Es la tercera operación a la que me someto. Era mi último cartucho, las cosas no están saliendo como yo esperaba, estoy peor que antes de operarme, muy limitada, con muchísimo dolor, y me tiene los ánimos bastante hundidos”, aseguraba la madre de la colaboradora en ‘Sálvame’.

Anabel Pantoja se acuerda de Omar Sánchez

Anabel Pantoja también ha tenido tiempo para pensar en Omar Sánchez y en si este estará siguiendo su concurso. «¿Tú crees que él me estará viendo? Me da a mí que no. En el confinamiento hasta me hizo un escenario para que yo hiciera actuaciones», contaba a sus compañeras. «¡Qué dices! ¡Pues claro que te está viendo!», le espetaba Ana Luque. Lo cierto es que la complicidad entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira ha llegado hasta el deportista, quien asegura que su exmujer es libre para volver a enamorarse porque «está soltera».

Te interesará saber...