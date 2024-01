Ana Rosa Quintana confiesa (sin pelos en la lengua) lo que realmente piensa de Federico de Dinamarca

Ana Rosa Quintana se ha caracterizado a lo largo de su carrera por no callarse lo que piensa. Una postura de la que ha vuelto a hacer gala a propósito de la reciente coronación de Federico de Dinamarca. La proclamación de los nuevos reyes del país nórdico sigue dejando titulares con el paso de los días. El hijo de Margarita II subía al trono de la mano de su mujer Mary Donaldson, dejando patente la gran complicidad que existe entre ellos. Esto a pesar de la polémica que la real pareja ha protagonizado en los últimos meses, cortesía del encuentro "secreto" del monarca con Genoveva Casanova en Madrid. La presentadora de 'TardeAR', ha dejado claro lo que piensa de Federico X, por el que, a tenor de sus palabras, no siente especial simpatía.

Las duras palabras de Ana Rosa Quintana sobre Federico de Dinamarca y su coronación

Para Ana Rosa Quintana, la situación a la que se ha visto obligada a acogerse Genoveva Casanova es injusta y así lo ha expresado en pleno directo. Para la exreina de las mañanas, ahora de las tardes, no tiene sentido que la mexicana no haya podido retomar su vida desde que se publicaran sus imágenes con Federico de Dinamarca. "Genoveva quiere una gran vida, pero lleva tres meses desaparecida y tengo que decir que me parece absolutamente injusto", ha comenzado diciendo la presentadora de 'TardeAR'. Con sus palabras, se refería al mensaje que ha compartido la socialité en sus redes sociales. "Quiero romper todas las reglas que existen", reza el vídeo que ha difundido. "Genoveva una señora que tiene una amistad, un 'affaire' o lo que fuera que tuviera con Federico. Oigan, al señor le han hecho rey, su mujer le ha perdonado porque va a ser reina y Genoveva tres meses desaparecida. Esto es muy machista. Una señora que no tiene que dar explicaciones a nadie. Es que me indigna”, ha dicho la periodista muy contundente y sin pelos en la lengua.

Pero ahí no ha quedado la cosa. Haciendo gala de una rotundidad que no es para nada insólita, Ana Rosa ha dejado escapar lo que verdaderamente piensa del nuevo rey danés. "Mira la cara de lelo que pone él", comentaba al tiempo que se sucedían unas imágenes de la coronación, con un Federico de Dinamarca saludando desde el balcón del Palacio de Christianborg. "Me cae mal", ha sentenciado antes de pasar al siguiente tema y ante la sorpresa del resto de colaboradores. Su fuerte posicionamiento respecto al monarca se ha entendido como un capote más que significativo hacia la ex de Cayetano Martínez de Irujo

El mensaje de Genoveva Casanova tras la proclamación de los reyes de Dinamarca

Genoveva Casanova, por su parte, sigue en paradero desconocido. Poco ha trascendido de ella en los últimos meses. Aprovechando la coronación de Federico X y Mary de Dinamarca como reina consorte, la mexicana reaparecía en redes y compartía una reflexión muy reveladora. "Quiero una gran vida. Quiero experimentarlo todo. Quiero romper todas las reglas que existen. Dicen que la ambición tal vez sea un rasgo poco atractivo en una mujer. ¿Pero sabes qué es realmente poco atractivo? Esperar a que pase algo. Mirar por la ventana pensando que la vida que deberías vivir está ahí fuera, en alguna parte. No estar dispuesto a abrir la puerta e ir a buscarlo. Incluso si alguien te dice que no puedes", narra el vídeo con el que Genoveva ha roto su silencio momentáneamente.