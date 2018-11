Ana Rosa Quintana: “Iré a Cataluña cuando quiera porque es España”

Este fin de semana, varios periódicos digitales sacaron a la luz una lista negra de personas “non gratas” en Cataluña que habían creado los propios internautas de la red. En ella se encontraba la propia periodista, Ana Rosa Quintana. Por ello, este lunes durante el ‘Programa de AR’, que conduce, ha roto su silencio y ha querido responder a aquellos que consideran que no debería de pisar Cataluña.

Leer más: Ana Rosa Quintana falta al trabajo por primera vez en 15 años

Ha roto su silencio sobre la polémica lista negra de este fin de semana

“Creo que soy la única periodista que está en esa lista que no deberíamos pisar Cataluña. La verdad que en contra de lo que dicen ellos, les voy a decir que como ciudadana libre que soy, voy a ir a Cataluña, que es maravillosa, la adoro, tengo miles de amigos, familia… Me encanta”, respondía a aquellos que piensan que no debería de ir a Cataluña. Y lo hace muy enfadada.

“Voy a Cataluña entre otras cosas porque es España y además me consta que soy muy querida. Entonces, yo creo que te pongan en esa lista con las personas que hay, es un honor. Pero les aseguro que dejaros de listas porque voy a ir a Cataluña siempre que me apetezca, tenga tiempo, me de la gana y me inviten mis amigos”, sentencia bajo los aplausos de los colaboradores que se encontraban allí presentes.

Ha respondido tajante y contundente

En la lista, tal y como la propia Ana Rosa desvela, hay grandes personalidades sociales y políticas. La lista que se hizo viral durante el fin de semana está encabezada por el rey Felipe. Junto a él hay personas de la talla de políticos como Pedro Sánchez, Albert Rivera, Inés Arrimadas, Toni Cantó o Pablo Casado, entre otros muchos.

Aunque también es cierto que muchos internautas de Twitter incluían en su lista a personas relacionadas con los medios de comunicación. También había nombres como el de Susanna Griso o Federico Jiménez Losantos.

Cuenta con el apoyo de todos los colaboradores del prograna

Más contenido .....