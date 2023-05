Ana María Aldón y Alexia Rivas vuelven a ‘Supervivientes’ con "cuentas pendientes"

"Fantasmas del pasado", esa es la misión que Ana María Aldón y Alexia Rivas cumplirán en su vuelta a 'Supervivientes'. Las dos ex concursantes regresan a Honduras después de sus pasos en la edición de 2020 y 2021 respectivamente. Carlos Sobera le comunicaba la noticia a las colaboradoras y a los espectadores, que se alegraban de tener una segunda oportunidad. Vivirán solo una visita, un par de días que podrán convivir mano a mano con los actuales concursantes para recordar todo lo que allí vivieron.

Para la ex pareja de José Ortega Cano supone la vuelta a un lugar donde fue feliz. Aunque no buscó su participación, lo cierto es que este programa cambió su vida. "Estoy feliz, me quedaron cuentas pendientes y voy a ajustarlas. Con un cocotero al que le rezaba todos los días", bromea con el presentador. En esta ocasión está convencida de que este viaje a Honduras será algo especial: "Ahora sí estoy convencida". Solo tienen una norma que cumplir, una que se establece a todos los que llegan allí para verlos: no dar información del exterior para no alterar así el desarrollo natural del reality.

¿Vuelven "los fantasmas del pasado" para quedarse en 'Supervivientes'?

Una de las dudas que surgían con la vuelta de Alexia Rivas y Ana María Aldón era si se convertiría la visita en una excepción o una regla. 'Supervivientes 2023' ha sufrido varias bajas, como la vuelta a España de Manuel Cortés por indicación médica en plena recta final, y las semanas se han ido acortando con ello. Carlos Sobera sembrara dudas pidiendo calma a otros rostros y concursantes que pedían volver de alguna manera. De momento será la periodista la que visite la isla de nuevo.

"Me quiero tirar del helicóptero, tengo una espinita. Cuando fui lo estaba pasando muy mal, era una época mala para mí", recuerda. Lo cierto es que Alexia Rivas estuvo durante su estancia en un barco varado en medio de la playa y llegó a Telecinco tras protagonizar la polémica llamada de Alfonso Merlos donde aparecía ella al fondo. "Mi futuro era incierto y, gracias a este programa, se ha visto cómo soy y me han salido muchas oportunidades", agradecía prometiendo que aprovecharía estos días al máximo.