Alba Carrillo zanja su polémica con Jorge Pérez en su regreso a la televisión

Este jueves, Alba Carrillo ha regresado a su sillón como colaboradora del 'Fresh' en 'Ya es mediodía'. Al inicio del programa, la modelo se ha pronunciado sobre la entrevista que concedió Jorge Pérez en el plató de 'Déjate querer. En su encuentro con Paz Padilla, el colaborador que daba su versión sobre lo que ocurrió en la famosa fiesta de Navidad. Ahora es la madrileña la que ha puesto punto y final a sus enfrentamientos. "Me ha defraudado", admite.

El pasado fin de semana, Jorge Pérez explicaba que tras su pillada con Alba Carrillo ha decidido tomar medidas legales. «Solo se ha escuchado una parte porque mi mujer y yo tomamos la decisión de que esto no debía resolverse en un plató, hay un proceso judicial abierto», decía en el estreno de 'Déjate querer'. «Lo peor era acostarme cada noche viendo llorar a mi mujer. La consolaba como podía, pero yo estaba bloqueado». Sus palabras no han gustado a la exmodelo. «Vuelven a faltar a la verdad, esta vez los dos, aunque el que miente es él porque ella hace caso a su marido», ha comenzado diciendo. «Él me ha defraudado como persona porque yo no he construido mi vida sobre una mentira», añadía.

"He perdonado desde las entrañas y desde la verdad", dice Alba Carrillo

Con voz firme y sin ganas de entrar en nuevas guerras con su excompañero, Alba destacaba que tiene la conciencia. Cree que ha actuado de manera correcta: "Tengo claro que yo he cogido a mis hijos y mis bártulos y he tomado decisiones. Y he perdonado desde las entrañas y desde la verdad. Construir desde una mentira, no lo sé. Para mí está súper zanjado. Lo zanjé en noviembre".

Esta es la primera vez que la modelo habla sobre la entrevista de Jorge Pérez en televisión. Recientemente se había pronunciado sobre sus declaraciones a través de su perfil en Instagram. «Hay personas tan atractivas y a la vez con un cerebro tan vacío que creo que su físico es un regalo de consuelo». De manera tajante ha defendido su manera de comportarse tras su pillada con Jorge: «Sigo sin ser roba maridos, lagarta y todas esas barbaridades que dicen porque, la persona que habló por primera vez, desea volver a mover el avispero. He llorado un poquito, no lo voy a negar»