Desde el martes pasado, Alba Carrillo está en el punto de mira. Entró en directo para hacer una contra defensa para su madre, Lucía Pariente, a quien avisó de que se alejara de Isabel Rábago. Una actitud que no ha gustado a algunos de los que estaban en el plató, como es el caso de Elena Rodríguez. La madre de Adara le ha reprochado su comportamiento durante el contra alegato defendiendo a su madre: «Hiciste lo que te dio la gana. ¡Una vez más!», le ha espetado Rodríguez a una Alba que se encendía y estallaba contra ella.

Este ha sido el brutal enfrentamiento entre Alba Carrillo y Elena Rodríguez

Alba Carrillo ha estallado contra la madre de Adara: «¡Como hacéis vosotras muchas veces!. La gente puede llorar de verdad y no solo tu hija. Escúchame, huele a miedo porque cuando os creíais las dueñas y señoras de los realities bien que insultabais, pero ahora huele a miedo. No eres tú la que me tiene que decir lo que tengo que hacer, habla con el regidor. ¿De qué me vas a dar tú a mi ejemplo?», le ha respondido.

Elena Rodríguez se ha enfadado mucho por las palabras de la colaboradora de televisión La madre de Adara no ha dudado ni un momento en ponerse a enumerar todas las cosas que no le gustan de la madre de Alba y no ha dejado títere si cabeza: «Tú madre está cuestionando constantemente a mi hija como madre y está soltando mierda de mi hija y de mucha más gente. Tú madre está demostrando quién es. Me gustaría saber si esa mujer se comporta así con su marido, contigo y con tú hijo. Se ha olvidado de las cámaras y se está comportando cómo es», le ha espetado Elena Rodríguez.

«Yo no he hablado de mi madre como has hablado tú de la tuya. No voy a entrar, tú a mí no me das ejemplo. Fuiste a la casa y Adara no pregunto ni por su hijo. ¿Le vas a dar lecciones a mi madre de abuela? Anda y péinate. No te lo crees ni tú«, ha sido la respuesta de Alba Carrillo a Elena Rodríguez.

Lucía Pariente, la nueva expulsada de ‘La casa de los secretos’

Precisamente, Lucía Pariente se batía en duelo con Adara. Una de las dos sería la expulsada del programa. A pesar de que los porcentajes han estado muy igualados a lo largo de la noche, ha sido finalmente la madre de Alba Carrillo la que ha sido la expulsada de la casa. En el plató le esperaba una Alba muy orgullosa de su madre, tal y como ella ha dicho en más de una ocasión. Ha sido un duelo muy complicado, en el que Adara ha salido ganadora y Lucía Pariente ya regresa a casa junto a los suyos.