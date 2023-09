Desde que en 2021 el espectáculo WAH Madrid conquistara una de las naves más amplias del IFEMA y los corazones de los amantes de la música y la gastronomía, celebrities, influencers y rostros más que mediáticos no han dejado de visitarlo asiduamente. Ahora, este multitudinario show abre sus puertas de nuevo y ha celebrado la rentrée de la 3ª edición con una espectacular alfombra roja a la que han asistido nuestras famosas favoritas. Susanna Griso, Mar Flores, Anne Igartiburu, Elena Tablada, entre otras, se han enfundado en sus mejores galas para disfrutar de la música en directo y las food trucks que colman el recinto ferial madrileño. Analizamos las tendencias que hemos visto despuntar en este último paseíllo de estrellas. ¿Cuáles fueron los mejores looks? Te lo contamos.

Susanna Griso y Mar Flores apuestan por el negro para empezar el otoño

Durante las primeras semanas de septiembre, son muchas las que hacen el cambio de guardarropa. Los colores saturados y las prendas frescas y vaporosas vuelven al baúl, y le pasan el relevo a los tonos oscuros y a los cortes menos atrevidos. Aunque algunas se resisten a pensar que el verano llega a su fin, la realidad es que nos quedan pocas semanas de buen tiempo y hay que ir haciéndose a la idea. Susanna Griso no dudó en desempolvar de su armario un vestido negro de tirantes, ajustado el talle y con una falda con transparencias que llegaba hasta sus tobillos para pisar con fuerza la red carpet. No obstante, una de las tendencias que vimos brillar en su look, fue la lazada al cuello. Esta temporada, los propios vestidos de invitada incorporarán bandas de tela que enrollarnos al cuello a modo de chal, ya sea de satén, gasa o tul.

Mar Flores también apostó por el negro, en su caso con un vestido satinado, con un ligero drapeado frontal y corte mini. Sin embargo, hubo quienes se la jugaron con tonos que también vienen pisando fuerte esta temporada. El reinado del rosa inspiró el dos piezas de Anne Igartiburu; Lidia Torrent deslumbró con un precioso vestido en color berenjena y Nuria March hizo lo propio al enfundarse en un vestido de glitter plateado. No te pierdas los mejores looks de la noche en la galería y ficha las tendencias que prometen arrasar este otoño.

1 de 11 Anne Igartiburu La presentadora lució un precioso dos piezas de satén en color rosa chicle. La parte superior estaba formada por un top blanco de escote pronunciado y una blazer de cuello smoking ligeramente oversize. Unos pantalones wide leg planchados a raya y unas preciosas sandalias de tiras en color fucsia tornasolado pusieron la guinda a su look. 2 de 11 Lidia Torrent y Jaime Astrain La hija de Elsa Anka llegó de la mano de su pareja y enfundada con un precioso vestido asimétrico en color berenjena, uno de los tonos que teñirá las colecciones de otoño. 3 de 11 Elena Tablada Elena Tablada se resistía a soltar la temporada veraniega y apareció con un vestido mini de escote corazón y drapeado más propio de una fiesta ibicenca en un yate. 4 de 11 Estela Grande 5 de 11 Nuria March 6 de 11 Clara Alonso 7 de 11 María Barranco 8 de 11 Carla Hinojosa 9 de 11 Patricia Cerezo 10 de 11 Ainhoa Arteta 11 de 11 Mar Flores