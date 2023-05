Sabemos que estáis todavía dándole vueltas al look que os pondréis para asistir a esa comunión que tenéis dentro de dos semanas. Ser original, ir a la moda y elegir el estilismo que más se adapte a nosotras no es siempre una tarea fácil. A veces, podemos tardar semanas en encontrar la prenda perfecta para ir elegante y chic. Hoy, la protagonista de nuestro artículo nos trae la solución. Virginia Troconis ha estrenado el traje de estampado vintage que todas las invitadas querrán tener en su armario esta temporada. El diseño, el color y el corte es ideal para una comunión. Te contamos todos los detalles y te desvelamos la firma de moda sostenible de la que procede este diseño.

La esposa de El Cordobés siempre tiene un look preparado para servir de inspiración para sus seguidoras. En esta ocasión, la influencer ha combinado algunas de las tendencias de la temporada en su estilismo que tendréis que tener en cuenta si no queréis llevar vestido y optas por la comodidad. Virginia ha optado por el traje, una opción muy inteligente pues, con estos cambios de temperatura, un dos piezas nos asegura no pasar frío si la tarde se tuerce.

Bolso de rafia y clean look: las claves para completar un traje de Virginia Troconis

El diseño de su modelito iba firmado por la firma Is Coming, una marca de moda española, por la que siempre aboga la exconcursante de MasterChef Celebrity. La parte superior de su look estaba formada por una blazer de estampado y corte vintage, pues tenía solapas cortas, botonadura frontal, era ligeramente entallada y lucía un estampado de flores mini en color amarillo pastel sobre un fondo blanco. Los colores pastel serán sin duda los protagonistas de verano y, en concreto, este amarillo potenciará los bronceados y rejuvenecerá a las invitadas que apuesten por él. Lo mejor es que esta americana está todavía disponible en la página oficial de la firma a un precio de 280 euros.

La parte de abajo de este dos piezas también era pura tendencia y es el más favorecedor para chicas bajitas. La prenda tenía tiro alto y un corte recto ligeramente acampanado en el bajo que llegaba hasta el suelo escondiendo sus zapatos. Que los pantalones lleguen hasta el suelo crea el efecto óptico de unas piernas más largas, da verticalidad y equilibra nuestra figura. Como la blazer, este pantalón está disponible, en su caso a un precio de 195 euros. Por último, la instagramer remató su outfit con su siempre acertado clean look y un bolso de mano estilo cartera confeccionado en rafia y cuero.