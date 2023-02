Victoria Federica, el centro de todas las miradas por su look en Cibeles

Si hay una tendencia que ha marcado las prendas de las últimas colecciones de moda en 2022 y de la que aún quedan vestigios en 2023 es el acabado metalizado. No ha habido influencer, celebrity o socialité que no se haya dejado ver enfundada en un vestido, unas botas o un abrigo con este tejido tan llamativo. Esta tarde, durante el desfile de Claro Couture, Victoria Federica de Marichalar Borbón ha estado invitada de público a la pasarela. Para esta ocasión, la hija de la infanta Elena ha llevado un look muy llamativo que queremos analizar con detenimiento.

La hermana de Felipe Juan Froilán de Todos Los Santos está causando sensación, entre las más jóvenes, día a día con sus looks. La joven todavía está encontrando un estilo personal que le defina y le represente. Aunque poco a poco va madurando con sus estilismos, de vez en cuando nos despista. No obstante, no se puede decir que Victoria no está al tanto de las últimas tendencias de moda, pues siempre tiene una a punto para estrenar en uno de sus impactantes outfits. En esta ocasión, Victoria empezó su look con un jersey crop negro con un estampado trampantojo que imitaba una malla de cadenas, y lo cierto es que, desde lejos, colaba. Las prendas de tipo crop son ideales para lucir ombligo y quitarle seriedad a un look demasiado formal como un traje dos piezas. Sobre este jersey tan original, la royal se atavió con una blazer cruzada, con grandes hombreras y con acabado metalizado con textura rugosa.

Victoria Federica ha combinado su traje metalizado con unas botas intergalácticas

La parte de abajo estaba formada por una falda mini confeccionada en el mismo tejido que la americana. Para sus pies, Victoria apostó por unas botas de caña alta – con corte ligeramente baggy–con puntera afilada y tacón mediano. Lejos de intentar equilibrar el calzado con algo un poco menos estridente, la joven tuvo a bien que este también fuera forrado de glitter súper brillante.

En cuanto a los accesorios, la instagramer apostó por unos pendientes dorados largos a juego con unos anillos en el mismo tono y, por último, el bolso de la última colección de Dior que le vimos estrenar hace unas semanas en París. Desliza para ver el look completo en la galería y no te pierdas un detalle.