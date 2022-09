Tonos sobrios y estampados geométricos que reinventan las tendencias de los años 70. Nuria Roca tiene la fórmula perfecta para crear un estilo que nos resulta difícil no querer copiar. La periodista nos sirve como fuente de inspiración para tantos looks que es imposible llevar la cuenta, aunque puede que los vestidos fluidos y de largo midi, sea una de las prendas que más le identifican. Los lleva incluso en verano, cuando sí, también nos regalaba modelazos que bien merecen un vistazo, no solo porque demuestran que una auténtica ‘it girl’ sino porque sabe adaptarse a los tiempos y vestir bien en cualquier ocasión.

En cualquier caso, gracias su última compra, sabemos que hay una estética que se está haciendo viral este otoño y que no pararemos de ver en los próximos meses: la tendencia retro.

Hablemos de Nuria Roca y su vestido nuevo de inspiración retro

Nuria, en su día a día apuesta por la comodidad. La presentadora se declara fan de la ropa vintage y una de sus grandes aficiones es pasear por los mercadillos para conseguir piezas especiales. Confiesa que está al tanto de las tendencias, de lo que se lleva, pero que luego se pone lo que «le da la gana», lo que sabe que le sienta bien. Y, tenemos que decir que su nuevo vestido le queda que ni hecho a medida.

Se trata de un vestido de largo midi con estampado geométrico en color crema (tonalidad que simboliza a la perfección el otoño y que además suelen ser muy favorecedora). Principalmente nos encanta por su diseño clásico y atemporal con el que no existe margen de error. Es sencillo, elegante, pero a la vez original. Sus confección en satén de seda es otra de las razones por las que nos ha conquistado.

Es una auténtica maravilla, nos gusta muchísimo y tiene una caída que hace que no pueda sentar mejor. Está ahora mismo a la venta en la versión online por un precio de 659 euros, en la página web de ‘Momoni‘ y, por suerte todavía, en todas las tallas.