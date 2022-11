Algo tan sencillo y que hacemos prácticamente a diario es uno de los ejercicios más recomendados para mejorar nuestra salud. Caminar a buen ritmo aumenta las endorfinas y la serotonina, hormonas reguladoras del bienestar. Además, reduce la ansiedad y nos mantiene en forma. Y esto es lo que más te va a gustar: para adelgazar debes quemar unas 500 calorías al día por encima de las que consumes. Dar un paseo durante 30 minutos contribuye a quemar alrededor de 80 calorías, pero si aumentas tu velocidad podrás quemar hasta 200.

Sabemos que ahora, con la bajada de las temperaturas, cuesta un poco más vestirse y salir a caminar, pero que la pereza no pueda contigo. Si eliges una buena chaqueta que haga frente al viento y al frío, no habrá quién te pare.

7 chaquetas infalibles para no dejar de caminar en todo el invierno

El simple hecho de salir a andar ya mantiene el cuerpo caliente. Sin embargo, cuando las temperaturas bajan mucho y sopla el viento, se hace necesario abrigarse para no coger un resfriado. Aun así, la movilidad y la transpirabilidad siguen siendo imprescindibles. La clave para sentirte cómoda y ligera es apostar por parkas, anoraks, cortavientos y softshells pensados específicamente para salir a caminar. Sus materiales abrigan, pero no en exceso, y no resultan pesados para poder moverte bien con ellos.

¿Cómo se llevan estas chaquetas esta temporada? ¡De mil maneras! Con capucha o sin ella, en tonos neutros o con estampados llamativos, con cremallera o sin detalles… Lo que importa es que cuenten con materiales que garanticen un gran desempeño y que su diseño sea muy chic. Sigue bajando, hemos rebuscado en todas las tiendas online hasta encontrar siete piezas que seguro tendrán un lugar asegurado en tu armario. ¡Fíchalas!