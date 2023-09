Este fin de semana la Ciudad de los Canales se ha vestido de gala. En un mismo fin de semana han coincidido dos eventos que han abarrotado las calles de Venecia. Por un lado, el Festival de Venecia 2023 y, por otro, el gran desfile 'One Night Only' del diseñador Giorgio Armani. Algunas de las celebrities invitadas han asistido a ambos, otras han tenido que decidirse. En cualquier caso, un crisol de tendencias, trajes de fiesta, alta costura y rostros conocidos se han puesto de acuerdo para hacer brillar este enclave por los cuatro costados. Eugenia Silva, Carla Bruni, Sophia Loren o Jessica Chastain han sido sólo algunas de las que han causado sensación en las últimas horas. Analizamos todos los looks en detalle. ¡No os lo perdáis! ¡Benvenuti!

Eugenia Silva, Sophia Loren y Carla Bruni brillan en Venecia con sus estilismos

Eugenia Silva ya hizo su aparición estelar junto con Miguel Ángel Silvestre hace unos días, portando un precioso vestido negro de escote en pico y una impresionante capa de plumas rosas que a nadie dejó indiferente. Parece ser que las plumas han llenado su maleta de viaje durante su estancia en Venecia, pues volvió a optar por ellas en el desfile de Armani. En esta ocasión, la modelo prefirió un vestido de escote Bardot repleto de plumas en color azul bebé con lazada negra en la cintura a juego con unos enormes guantes. La empresaria brilló como una auténtica estrella, pero no fue la única.

La gran Sophia Loren también fue invitada al desfile del diseñador italiano. En su caso, optó por la sobriedad de un traje de dos piezas de satén blanco y joyas de altos vuelos. En esta línea de discreción siguió Carla Bruni, que apostó por un vestido negro de escote halter con el que demostró que la sencillez es a veces la mejor baza para deslumbrar en una alfombra roja, en este caso la de la Mostra di Venecia 2023.

Disfruta en la galería de los estilismos de Antonia Dell'Atte, Olivia Palermo, Adriana Lima y ...¡muchas más!

(Artículo en elaboración)

1 de 10 Carla Bruni: vestido halter 2 de 10 El look de Sophia Loren 3 de 10 Las joyas de Sophia Loren 4 de 10 Olivia Palermo 5 de 10 Antonia Dell'Atte: transparencias y bolso de Prada 6 de 10 Adriana Lima: vestido drapeado 7 de 10 Lady Victoria Hervey: barbie look 8 de 10 Jessica Chastain: la blazer floral 9 de 10 Rita Ora: el bustier más de moda 10 de 10 Isabelle Huppert: todo a los flecos