Cuando bajan las temperaturas una de las categorías de prendas que más nos da para escribir son los diferentes tipos de abrigos que hay en las tiendas. Sin bien cada año aparecen diseños nuevos que irrumpen con fuerza en el street style, hay otros modelos que siempre están en boga. Nos referimos al clásico abrigo camel, los plumíferos, las chaquetas de efecto pelo y, también, el abrigo de doble faz que son esos que vienen con borreguito en su interior y ante en el exterior. Son el favorito de famosas como Sara Carbonero cada invierno. Además, es una prenda súper calentita y perfecta para los días más gélidos.

A pesar de que hay un montón de modelos diferentes de abrigos de doble faz, sus colores más populares son el camel, el negro y el blanco. El largo también importa, y esta vez, el abrigo de la periodista, nos recuerda que la versión larga, la que sobrepasa la rodilla, es todo un éxito.

Nos encanta la propuesta de Sara para combinar con todo nuestro armario y lo hemos encontrado en las rebajas de 'Slowlove' (Cortefiel), su firma de moda.

El abrigo doble faz de efecto pelo de Sara Carbonero

Es un abrigo que está a medio camino entre lo formal y lo informal, por lo que resulta una prenda de abrigo que se puede adaptar a todo tipo de outfits. De hecho, este es uno de los modelos que te recomendamos si quieres tener un abrigo para todo.

Como hemos comentado al principio, se trata de un abrigo de doble faz y efecto pelo que podemos encontrar en Slowlove por un precio único. Con cuello solapa y manga larga acabada en vuelta, al igual que la zona de las mangas. Incorpora bolsillos laterales. Además, se cierra mediante un cinturón en el mismo tejido.

La prenda está confeccionada en un tejido de poliéster y desde la firma confirman aconsejan no lavar, no utilizar lejía, no secar en secadora, planchar a temperatura baja y limpiar en seco con percloroetileno. El abrigo está disponible entre las tallas XS y XL y su patrón lo hace perfecto para poner debajo jerséis de punto grueso sin que resulte incómodo el movimientos. Este modelo tiene un precio de 79,99 euros, una cantidad que está rebajada al 42% siendo su precio anterior de 139 euros.

Cómo combinar el abrigo de doble faz