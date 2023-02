Si eres fiel a todas nuestras noticias sobre moda, sabrás que no hay nada en el mundo que nos guste más que escribir sobre los bolsos que llevan las famosas. Gracias a Paula Echevarría sabemos que los bolsos personalizamos han vuelto para quedarse. Ella ya tiene el suyo y estamos seguras de que en unos días también lo haréis vosotras.

Ya han pasado las rebajas y, habiendo sobrevivido a ellas, a una avalancha constante de piezas a bajos precios y a unas semanas de compras desmesuradas, hemos conseguido superar esta etapa y ya estamos envueltas en descubrir las nuevas colecciones. Pocas cosas nos gusta más que conocer la moda que viene para estos meses, pero como nos gusta ser de las primeras en todo, vamos a hablarte de una tenencia que, gracias a Paula, hemos fichado.

Y es que entre los complementos de la actriz ya se ha colado un bolso personalizado que es ideal. Como podrás ver en la imagen lleva las iniciales de su nombre y primer apellido bordadas.

El bolso personalizado de Paula Echevarría es el complemento estrella de esta temporada

El bolso de Paula Echevarría es elegante pero muy básico y sencillo; clásico pero con un toque trendy. Tiene ese término medio perfecto que tan bien nos viene para combinar con cualquier look, desde los más informales hasta los más especiales. Es precisamente por ello por lo que se ha convertido en nuestro nuevo capricho de esta nueva temporada. Y no nos extraña, se trata de un bolso de piel único que tiene sus iniciales bordadas. Además, tiene un asa de inspiración étnica para darle ese aire moderno que tanto nos gusta. Es uno de esos diseños todoterreno que funcionan en casi cualquier situación y casi con cualquier estilismo. La guinda del pastel más fashionista para nuestros looks.

Si te preocupa el precio, debes estar tranquila. Este tipo de bolso cuesta 49 euros en la página web de la firma Cool the Sack. Ya estamos deseando ver cómo lo lleva Paula en sus próximos estilismos.

Grandes o pequeños, clásicos o modernos, en Zara hemos encontrado bolsos personalizados de todo tipo. Sean como sean, lo bueno es que no habrá dos iguales. ¿Quieres echar un vistazo a la colección de la firma? ¡Mira nuestra galería!