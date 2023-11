Cuando parecía que la corriente de frío polar no iba a llegar nunca, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa: el bajón más drástico de temperaturas está a punto de llegar a España. El veranillo de San Martín ha registrado temperaturas por encima de los 30º y no ha hecho falta sacar del armario los básicos más calentitos. Pero ahora sabemos que llegará una ola de frío que traerá vientos del norte con un importante descenso térmico. En otras palabras: 'winter is coming' y con él la necesidad de encontrar abrigos con los que afrontar (con estilo) el invierno 2024. Los de pelo, los de piel, o los largos… Seleccionamos los mejores con la ayuda de Norma Duval.

¿Qué hacen las famosas que mejor visten cuando llega el frío? Una de las que más acostumbrada está a disfrutar de la nieve o el frío es Norma. Ella siempre se adapta de maravilla a las temperaturas invernales con un armario elegante y versátil. Entre sus prendas favoritas están los abrigos de pelo súper calentitos y gustosos, las chaquetas de lana, y un sinfín de piezas para hacer frente a la ola de frío polar sin peder un ápice de sofisticación.

Las opciones son infinitas pero el resultado es el mismo: siempre lleva prendas de abrigo que por sí solas consigue un look redondo que le proteja de las bajas temperaturas.

Los abrigos de Norma Duval para inspirarte este invierno

Empezamos por este abrigo corto de pelo con capucha capaz de adaptarse por igual a las ocasiones más elegantes y a las más informales. Con él, se convierte en el centro de todas las miradas porque, si algo nos queda claro es que la madrileña es fan absoluta de los abrigos llamativos y gustosos como este que, además, es uno de sus favoritos. No sabemos de qué marca es la prenda pero sí que gracias a su estilo y, sobre todo, su calidez, este artículo es una prueba más de que en invierno también podemos vestir glamurosas. Y lo mejor es que Normal Duval lo combina con un pantalón deportivo en azul y unas deportivas blancas para el día a día.

Si lo que buscas es un chaquetón que parezca de lujo... necesitas un modelo como este en color marrón y gris de la diseñadora Lina Lavin, especialista en prendas de piel y amiga íntima de la Reina Sofia. Lo mejor es que la prenda es larga para evitar que se cuele el frío. Con este lookazo, la empresaria va íntegramente tapada y casi no podemos verte el conjunto al completo, pero su abrigo no puede ser más elegante. Estamos ante una prenda prenda fácil de combinar con la que vuelve a demostrar su pasión por la moda maximalista y de calidad. Además añade un cinturón por fuera, ancho y a contraste, para marcar (aún más) si cintura de avispa.

Y este otro, también largo y también con mucho estilazo, mezcla el clásico color negro con un original estampado. Esta propuesta nos gusta muchísimo para los fines de semana porque es súper calentita y perfecta para un toque de glam a nuestros looks más aburridos.

¿Qué te parecen? A nosotras nos encanta toda su selección. Ya te habrás dado cuenta que más allá del clásico abrigo de color camel, este invierno el protagonismo también recae en otros modelos , que optan por mantener las líneas clásicas pero innovan con detalles diferentes.