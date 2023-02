Si todas las mañanas sufres el agobio de no saber qué ponerte para ir a trabajar, toma nota ya de estos tres looks infalibles que propone Lourdes Montes

Entre todos los dilemas estilísticos que se nos plantean a lo largo de la semana, sin duda, el que más quebraderos de cabeza nos da, es el de “qué me pongo para ir a trabajar”. Lo cierto es que transmitir una imagen formal pero sin dejar de lado el estilo propio y las tendencias que llegan cada temporada, no es tarea fácil. Pero tranquila, porque tampoco es misión imposible. Y no solo lo decimos nosotras, también lo respalda Lourdes Montes. Y es que la diseñadora ha querido echarnos una mano inspirándonos con tres looks que son éxito asegurado para el día a día en la oficina. ¿Lo mejor? Todos los estilismos cumplen con los requisitos imprescindibles que buscamos todas: son cómodos, funcionales y, sobre todo, muy favorecedores. ¡Apunta!

Lourdes Montes comparte los tres looks infalibles para ser la más chic de tu oficina

El primer look que nos propone la mujer de Fran Rivera es de lo más sencillo y versátil: blazer cruzada de color frambuesa, pantalones vaqueros rectos, jersey ajustado azul marino, camisa azul bebé de popelín y zapatillas. Una opción ideal para las jornadas más largas de trabajo donde buscamos apuestas seguras.

A estas alturas, no hay discusión: las blazers se han ganado por méritos propios ser infalibles a cualquier edad. Pero aunque la versión de negro riguroso es indispensable en todos los armarios, los tonos románticos y dulces, como el frambuesa de Lourdes Montes, también pueden ser clave para triunfar en el trabajo. En concreto, la americana de la sevillana pertenece a la firma Silbon y su precio es de 129,90 euros. Un diseño perfecto de cara a primavera, ya que además también la podrás combinar con faldas midi satinadas o vestidos plisados.

Y... ¿Quién dijo que las zapatillas no son aptas para ir a la oficina? La realidad es que tras la pandemia del coronavirus los códigos de vestimenta de las empresas se han relajado muchísimo. Así que no lo dudes y decántate por unas sneakers que derrochen estilo sin restarte una pizca de confort. Si las completas con unos jeans que estilicen tu silueta, serás la más aclamada de la plantilla.

