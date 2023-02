Los looks de Makoke para rejuvenecer a partir de los 50

Repasamos algunos de los mejores looks de Makoke y te damos sus claves de estilo para rejuvenecer, como ella hace, una vez pasados los 50.

Pocos dirían que Makoke ya tiene 53 años. La exmujer de Kiko Matamoros parece haber hecho un pacto con el diablo. Apasionada de la moda, la colaboradora consigue quitarse años de encima gracias a un estilo juvenil que le sienta fenomenal. Atenta porque repasamos algunos de sus mejores looks.

Makoke es una mujer que siempre ha practicado ejercicio y eso se nota en su tonificada silueta. Además, apuesta por una alimentación saludable que le ayuda a mantener un cuerpo diez. En cuanto a la moda, le gusta sorprender con propuestas femeninas que tienen un punto seductor. Tops con escote, minifaldas, vestidos mini... todas estas prendas podemos encontrar en el vestidor de la colaboradora que destaca por ser tremendamente alegre. Fiel también a su carácter vital.

Nos inspiramos en Makoke

Aunque delante de los focos de la televisión siempre la vemos con un alto tacón, para el día a día Makoke apuesta por las sneakers. Utiliza las zapatillas deportivas para hacer frente a jornadas maratonianas y las combina con absolutamente todo: desde un minivestido de punto, a un mono con tejido denim o un pantalón efecto piel. El resultado no nos puede gustar más. Y es que logra looks que sirven tanto para una chica de 20 años como para una mujer de 50. Además, la apuesta por los complementos es fundamental si analizamos el estilo de Makoke. Sombreros de fieltro, borsalinos, gorros... Un elemento sencillo con el que consigue elevar sus propuestas de streetstyle.

Uno de los colores fetiche de la colaboradora es el negro. Nuevamente está muy acertada en la elección de este tono que siempre estiliza la figura. No puede faltar en un buen fondo de armario un vestido negro que nos sacará de muchos apuros y es apto para cualquier ocasión. A Makoke le encantan en todas sus versiones y los combina con botas altas mosquetero o botines de fino tacón. Un look versátil que puede destinarse a una cena con amigas o a un compromiso de tarde. Por último, destacamos otra prenda que puede funcionar muy bien en una mujer que pasa los 50 años: el mono. No solo es cómodo, también puede convertirse en el mejor aliado para empezar la próxima primavera con estilo.

Desliza y observa algunos de los mejores looks de Makoke para rejuvenecer a partir de los 50.