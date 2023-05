Los looks metalizados de Lucía Rivera y Macarena Gómez brillaron con la fuerza de la tendencia.

La presentación del nuevo coche eléctrico de Smart "Brabius" no solo fue un evento que atrajo la atención de los amantes de los automóviles, sino que también se convirtió en una pasarela de moda improvisada gracias a los looks modernos y vanguardistas lucidos por las destacadas modelos y celebridades que asistieron. Entre ellas, Lucía Rivera, Macarena Gómez y Mónica Cruz le robaron el protagonismo a los coches con sus looks sofisticados y llenos de estilo.

Lucía Rivera, conocida por su elegancia natural, deslumbró con su elección atrevida de moda. Llevaba un top de tirantes de manga ancha de malla metalizado que resaltaba su figura esbelta y le daba un toque futurista. Combinó esta prenda con unos pantalones de vestir negros acampanados, que añadían un aire retro a su look. Para completar su estilismo, optó por unas sandalias negras DE tacón fino que realzaban su elegancia y aportaban altura a su figura.

Las prendas metalizadas deslumbraron en los looks de Lucía Rivera y Macarena Gómez

Por otro lado, Macarena Gómez hizo una audaz elección al lucir un vestido corto metalizado en un vibrante tono verde. Este vestido destacaba por su brillo y originalidad, y se ajustaba perfectamente a la figura de la actriz, resaltando sus curvas. Para agregar un toque rebelde, Macarena combinó su vestido con una cazadora de cuero negro estilo biker sobre los hombros, que le daba un aspecto moderno y desenfadado. Complementó su look con unos sencillos stilletos negros, agregando un contraste interesante a su conjunto.

Por otro lado, la sorpresa de la noche vino con la presencia de Mónica Cruz que lució con un total look negro que irradiaba elegancia y sofisticación. Además, la actriz optó por una americana de mangas francesas, que le daba un toque de poder y modernidad a su atuendo. Debajo de la chaqueta, llevaba una camiseta negra básica que resaltaba su figura. Complementó su look con unos pantalones acampanados negros que añadían un toque clásico y estilizaba a su conjunto. Mónica demostró que el negro nunca pasa de moda y puede ser una elección segura y moderna para cualquier ocasión.

La noche nos regaló unos looks de pura tendencia que se resumen en el contraste entre los brillos de la tendencia de los metalizados y la elegancia clásica de un buen total look en negro.

¿Te atreves a probar con las prendas metalizadas? Siguen, día a día, imponiéndose como una de las tendencias más fuertes (y características) de este año 2023. ¡Harán brillar tus looks como nunca lo habían hecho antes!