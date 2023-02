Si queréis averiguar las tendencias en calzado que nos depara 2023, atended a este artículo. Aunque muchas firmas de moda de alta costura han apostado por las merceditas y los zapatos Mary Janes, la buena noticia para las amantes del calzado plano es que los mocasines serán el must have de la temporada. Son súper cómodos y nos ofrecen un montón de posibilidades a la hora de combinarlos. Hay tantos modelos de este tipo de zapato que casi te costará hacerte con solo un par, pero esto tampoco es problema, porque os hemos hecho una selección con los 10 mocasines low cost que triunfarán hasta primavera.

Hay tres estilos que podemos adoptar incorporando este tipo de zapatos en nuestros outfits; el primero es el estilo grunge, repleto de prendas oscuras, holgadas y con accesorios forrados de tartán que siempre encajan con unos buenos mocasines con suela gorda de estilo chunky; no puede faltar el estilo preppy o universitario, al que le van como anillo al dedo unos mocasines con borlas junto a una blusa camisera y una falda mini tableada; el tercero y probablemente el que más está triunfando en los últimos meses es el estilo vintage-retro con el que podrás combinar tus pantalones wide leg, camisa y chaleco de crochet. Una variedad de este último estilo es la incorporación de prendas granny, en 2023 no dejaremos de ver en todos los looks, accesorios y diseños que bien podría haber llevado cualquier yaya.

Ficha las tendencias de los mocasines en 2023

Los mocasines con apliques metálicos están triunfando entre las más jóvenes y hay una gran variedad de adornos que van desde las cadenas, pasando por las tachuelas, e incluso la pedrería en el empeine. Pero sin duda, el modelo que encantará a todas las amantes de lo furry será el estampado de animal print (leopardo, cebra o tigre) en la parte superior del zapato.

Los colores vivos muy vibrantes, el color vino y el azul cobalto estarán muy presentes en las confecciones de este nuevo calzado. No obstante, los clásicos mocasines en color camel, negro y blanco siempre están disponibles para completar un look. Desliza para descubrir en la galería todos los modelos de mocasines low cost y hazte con tus favoritos.