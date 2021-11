Los 40 Music Awards han vuelto con una alfombra roja llena de magia, energía e inspiración con los invitados, famosos, y celebridades, más relevantes de nuestro panorama musical y de la actualidad. Sin duda, una noche especial tras ediciones anteriores en su versión digital debido a la pandemia.

La gala, que estuvo presentada por Lara Álvarez, fue sin duda una noche mágica. La presentadora destacó con un vestido verde fluor de Fernando Claro. Un look llamativo, sexy y elegante con apertura central y escote acabado en cremallera.

Los 40 Music Awards, una alfombra roja llena de glamour

Aitana y Rosalía, fueron las grandes protagonistas de la noche. Rosalía, con un vestido celeste de Dolce & Gabbana, nos dejó ver su lado más «fairy», dulce y diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Un vestido con transparencias y mariposas que seguro inspira nuestros looks más atrevidos y elegantes. La gran sorpresa fueron sus uñas naturales y cortas, dejando atrás su icónica manicura arty que ha tenido legión de seguidoras.

Aitana, con un atrevido Andrea Damo blanco con aperturas y cintas cruzadas, un look que destacó por su tejido casual y que resaltaba la figura sexy de la cantante, exconcursante de Operación Triunfo. Completó el look con unas sandalias plateadas de Jimmy Choo combinadas con joyas de Tous. Un look que sigue la tendencia de los tonos claros, todo un must.

Otra invitada de la noche que no podía faltar fue Lola Índigo, con un total look rojo que despertó pasiones, botas altas y abrigo de pelo siguiendo con la tendencia furry, donde el tejido de peluche es el protagonista: «El rojo es un color que me da suerte y energía» comentó. Junto con un empoderado, inspirador y directo discurso: «Ve a por ello y que nadie te joda», manifestó al recoger su premio 40 Music Awards al mejor videoclip en la categoría España.

También nos encantó el conjunto de blusa y pantalón de Armani de Vanesa Martín, de terciopelo negro con detalles de lentejuelas, fresco y divertido, que va mucho con su personalidad y estilo. La cantante lo combinó con un sombrero negro.

María Pombo, la invitada sorpresa

Una de las invitadas que más nos sorprendió de la gala, fue la influencer María Pombo con un look fiel a su estilo, con un look en el que mezcló prendas de Mango y H&M, al alcance de todos los bolsillos.

Ana Mena lució un un espectacular y sugerente vestido plateado de punto semitransparente con brillo de Natalia Fedner, combinado con sandalias de tiras estilo gladiador plateadas. La cantante confesó que estaba nerviosa por su actuación, nominada a 3 categorías, al final fue la ganadora del premio Artista del 40 al 1.

Tomamos nota de los looks de nuestras famosas favoritas que siguen las últimas tendencias, para aplicarlos a nuestro armario y nos quedamos con los momentos más inspiradores de Lola Índigo, Aitana y Rosalía.