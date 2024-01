Jennifer López arrasa en la Semana de la Moda de París con el look más excéntrico de Schiaparelli

En el deslumbrante arranque de la Semana de la Moda de París, la casa Schiaparelli ha cautivado a todos con su desfile de alta costura, y se ha convertido en el centro de reunión de una larga lista de celebridades. Entre las destacadas asistentes, JLo ha sorprendido al público con un look excepcionalmente excéntrico. En un evento donde las expectativas están en su punto álgido, Jennifer López ha marcado tendencia al presentarse con una creación de Schiaparelli que rompía esquemas. Analizamos su estilismo en detalle y te contamos todo sobre esta firma histórica.

Elsa Schiaparelli, la visionaria diseñadora italiana, fundó su casa de moda en París en 1927 y rápidamente se convirtió en una de las figuras más destacadas del mundo de la alta costura. Con su enfoque audaz y sus increíbles creaciones , Schiaparelli desafió las convenciones de la moda de la época. Entre sus colecciones más famosas se encuentra la colaboración con Salvador Dalí en la creación de vestidos con motivos surrealistas y la introducción del famoso color "rosa Schiaparelli". La diseñadora también dejó su huella en el cine, pues vistió a estrellas como Mae West o Marlene Dietrich. Su legado perdura en la moda contemporánea y, ahora vuelve a estar en uno de sus momentos más gloriosos.

Jennifer López impacta con su estilismo de Schiaparelli en la Fashion Week parisina

En el 2023 Schiaparelli vistió, y no de cualquier manera, a decenas de famosas internacionales. Irina Shayk, Kylie Jenner, Doja Cat, Cardi B lucieron el año pasado estilismos de lo más irreverente y que se convirtieron en virales. No obstante, el 2024 ya ha empezado fuerte, sin ir más lejos, la cantante Dua Lipa se viralizó en los Globos de Oro al hacer un vídeo enfundada en un precioso vestido de Schiaparelli con el que no podía sentarse en una silla. Ahora, el look del momento lo ha llevado JLo.

La diva del pop ha optado por un top blanco de cuello cisne de lo más elegante. Sin embargo, lo que realmente ha hecho que la prensa se quedara helada ha sido el imponente abrigo blanco, una obra maestra de Schiaparelli con flores tridimensionales. Este voluminoso abrigo, recordaba a los estilismos que llevaron Rihanna y Bad Bunny en la última Met Gala dedicada a Karl Lagerfeld. Las camelias blancas reinterpretadas por Valentino para homenajear a Chanel no pasaron desapercibidas. Hoy, la tendencia de las flores 3D se hace cada vez más presente en las pasarelas, y Jennifer López ha llevado este elemento con gracia en un abrigo con enormes solapas que no pasa inadvertido por su juego de volúmenes y estilo.

Los complementos más estrafalarios y surrealistas

El conjunto lo completó con unas medias negras tupidas que jugaban con la tendencia 'no pants' y unos zapatos de tacón negro. Sus salones estaban adornados con joya en el empeine, concretamente, con la cerradura emblemática de la firma. Las gafas de sol, con un diseño cat eye dorado y cejas falsas incorporadas, un toque vanguardista que hizo que la cantante nos regala su imagen más cañera. Además, el bolso de mano con detalles surrealistas, como ojos, nariz y boca dorados, confirma la presencia de la firma Schiaparelli en cada detalle del estilismo. Este accesorio único, con un precio de alrededor de 7,000 euros, es una joya deseada por coleccionistas y amantes de la moda.

Su corte de pelo y peinado menos esperado

Por una vez, dejó al lado su larga melena ondulada. Jennifer López ha decidido llevar un corte bob con efecto mojado, demostrando su versatilidad y disposición para experimentar con su imagen. En resumen, JLo ha encapsulado la esencia de la moda de alta costura de Schiaparelli. Su elección de este look audaz demuestra su capacidad para destacar en cualquier escenario. JLo es la musa perfecta para hacer de maniquí de la casa de moda italiana. París se ha convertido en el epicentro de la moda internacional y esto solo acaba de empezar. ¿Quién nos sorprenderá con sus estilismos en las próximas jornadas? Quedamos pendientes para no perdernos un detalle.