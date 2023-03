Si hay alguien en este momento que tiene el don de poseer un estilo impecable, esa es Inés Domecq. La diseñadora de moda se ha convertido en una de las mujeres más elegantes de nuestro país, gracias a sus acertados modelitos para todo tipo de ocasiones. La marquesa de Almenara sabe crear conjuntos que funcionan siempre y en esta ocasión ha dado con el combo de pantalón de pinzas ancho, y el chaleco cropped perfecto, para agregar a nuestra lista de deseos para esta primavera del 2023.

La fiebre por su estilo no deja crecer. Hace poco la aristócrata derrochaba estilo con un traje bicolor de su propia marca The IQ Collection, que funciona tengas la edad que tengas, su camisa blanca con mangas en contraste en color azul suave, su cuello solapa y su bajo asimétrico fue otra de sus prendas con la que nos enamoró y ni hablar de su colección de sudaderas que se han colado en el armario de las mujeres más pijas... La lista podría seguir, así que ahora añadimos su nuevo traje blanco de dos piezas. Se trata de un conjunto de fondo de armario imprescindible para ir bien vestida esta primavera.

Sabemos que el traje chaleco y pantalón se ha convertido en uno de los conjuntos más clásicos, icónicos e incluso básicos de la actualidad pero, tal y como demuestra la diseñadora, puede llevarse con mucha personalidad. Y es que solo basta dar con la combinación de complementos que haga resaltar a este lookazo. Ella nos ha dejado claro que la fórmula del éxito es completar un dos piezas con unas sandalias de hebilla con borrego. ¿Quién más se atrevería con este conjuntazo?

El nuevo traje blanco de Inés Domecq serán el próximo objeto de deseo de las mujeres elegantes

Inés Domecq ha posado como modelo para la firma española Scalpers y en una de las fotografías la vemos con uno de los conjuntos más bonitos de su armario... y es ideal para la llegada del buen tiempo. Como os comentábamos se trata de un look con chaleco y pantalón de vestir, compuesto por dos piezas de la última colección de la firma. Un modelo funcional y versátil para el trabajo, para una cita especial, para salir de paseo... no hay plan al que no podamos ir con este conjunto. Además no importa si lo combinar con zapatos de tacón, botines altos, o como hace ella, con unas sandalias planas de hebillas y borreguito.

El nuevo uniforme Inés de entretiempo funciona con todo y no puede ser más elegante. ¡Maravilla!

¿Quieres conseguir el conjunto de la diseñadora? Sigue bajando..