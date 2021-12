En los últimos días han bajado drásticamente las temperaturas y parece que el frío polar ha llegado para quedarse una buena temporada. Los abrigos de plumas, las cazadoras de doble faz y los jerseys calentitos ya se han convertido en nuestros imprescindibles para entrar en calor cada vez que hacemos un plan al aire libre, pero los complementos también son infalibles: gorritos, bufandas, guantes… Cada invierno los rescatamos del vestidor con la esperanza de que cumplan su función de escudo. Ya los hemos visto en muchos de los looks de nuestras influencers favoritas y, como no podía ser de otra manera, la colaboradora Gema López también ha estrenado su combo más chic.

Los complementos antifrío de Gema López

No hay nada más apetecible que resguardarse del frío cubriéndose la cabeza con gorritos de lana. Las que más saben de moda lo dicen: son ideales y suman un plus de estilo al instante. Este año triunfan precisamente en su versión más clásica: con pocos detalles y en colores neutros. Perfectos para completar cualquier estilismo del día a día. La última en rendirse a ellos ha sido Gema López, y es que la colaboradora, que es una de las mejor vestidas de Sálvame, siempre está a la última de todas las tendencias, así que para su último paseo ha estrenado un gorro con pompón gris de lo más favorecedor y cómodo. Como suele ser habitual en ella, se ha decantado por un modelo de su marca de confianza, Ne & Nu, por la que lleva apostando muchos meses a la hora de componer sus looks. ¿Su precio? 19,99 euros.

Bufanda en versión maxi: la más buscada

Pero además del gorrito, Gema López ha querido sumar más complementos a su estilismo, y ahí es donde nos ha terminado de enamorar. La periodista se ha armado en el cuello una maxi bufanda reversible que combina con absolutamente todo. Aunque de primeras estas bufandas pueden parecer exageradas, lo cierto es que su diseño XXL no solo te hará lucir más estilosa, sino que te ayudará a proteger tu garganta y a no coger ningún resfriado gracias a sus generosas dimensiones.

La de Gema López, en tonos pastel, también pertenece a la firma Ne & Nu, y es un básico de armario que nunca pasa de moda, da igual la edad que tengas. ¿La mejor noticia? Si cuando la veas, tú también caes rendida a ella y quieres que sea tuya ya, debes saber que cuesta 29,95 euros, un precio muy accesible para un accesorio que aporta un toque cool sin demasiado esfuerzo.