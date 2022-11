Elena Tablada ha viajado a París para pasar unos días de vacaciones y, como no podía ser de otra manera, ha llenado su maleta de estilismos para mimetizarse con los autóctonos. «La vida da muchas vueltas y esas vueltas dan mucha vida y, me trajeron aquí de nuevo» decía Elena de su viaje a La Ciudad de la luz. Estamos encantadas de que los azares del destino hayan llevado a nuestra protagonista a Francia, pues nos ha sorprendido con un lookazo «très chic» que está súper en boga y que queremos copiarle antes de que acabe el año. Analizamos el estilismo completo a continuación.

La ex pareja de David Bisbal nos ha dado una clase de estilo con su última aparición. Su buen gusto por la moda y su capacidad innata para crear outfits que funcionan son dos hechos innegables. Elena ha combinado unos pantalones vaqueros de estilo boyfriend, con un crop top de rayas rojas y blancas, una prenda imprescindible en cualquier armario francés. Además, para las largas caminatas por la ciudad, la diseñadora de joyas se ha calzado unas zapatillas blancas básicas, que siempre funcionan con unos jeans.

La chaqueta de cuero de Elena Tablada que mejor funcionó en su estilismo en París

Para darle un toque cañero y moderno a su look, Elena incorporó sobre su crop top una chaqueta de efecto piel de corte tailoring y con bolsillos frontales. La fiebre del cuero está volviendo locas a todas las prescriptoras de moda y no puede faltar en cualquier prenda este invierno, no tiene límites. Para terminar con el outfit e ir bien abrigada, la instagramer se enfundó en un abrigo tres cuartos blanco con solapas y botonadura frontal, que encajaba genial el resto de prendas.

En su último look ha incorporado uno de los accesorios de moda que más estamos viendo en la última temporada: las boinas parisinas. Este complemento nos aporta el je ne sais quoi que necesitamos para elevar cualquier outfit de invierno. Da igual el tejido, el color y sus adornos, una boina le pone la guinda a cualquier estilismo y a Elena Tablada, su boina beige le queda que ni pintada. Para continuar con la lista de clichés franceses, Elena ajustó sus pantalones con un cinturón negro con logotipo de Chanel.