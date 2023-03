Nos encanta estar siempre pendientes de las novedades y tendencias en el mundo de la moda y en esta ocasión una de nuestras famosas favoritas, Edurne, nos ha sorprendido portando la tendencia que ya veníamos prediciendo desde hace tiempo: el vestido de punto calado.

Con motivo de la presentación del nuevo libro de Risto Mejide 'Dieciséis notas' hemos podido ver algunos looks de lo más interesantes y actuales de rostros muy conocidos (y de otros que van a dar de qué hablar los próximos meses).

La mejor vestida de la noche fue Edurne, quien sorprendió con un bonito vestido de punto calado con estampado geométrico en tonos cálidos. La cantante siempre acierta con sus estilismos y en esta ocasión combinó este vestido con un little black dress debajo que creaba un juego de transparencias muy interesante. A sus pies llevaba unas sandalias negras que combinaban perfectamente con el outfit. No parece casual que los tonos del vestido de Edurne combinen a la perfección con los colores de la portada de Risto y es que a la cantante no se le escapa ningún detalle.

Esta claro que las prendas de punto calado se han convertido en una tendencia muy popular en la moda actual y la encontramos en prendas que van desde jerseys hasta vestidos y tops. Las prendas de punto calado agregan textura y transpirabilidad a cualquier conjunto.

Edurne ya sabe que el vestido de punto calado es la opción perfecta para conseguir un look elegante y ligero

Sin embargo Edurne no fue la única que se dejó caer por la presentación del libro de Risto, también vimos otros rostros conocidos como el de Mariló Montero.

Mariló es siempre una fuente inagotable de inspiración para looks elegantes y para el día a día y en esta ocasión volvió a demostrar su dominio de la tendencia con la combinación bicolor reina del entretiempo que ya le hemos visto a personajes del calibre de Ana Rosa Quintana.

Aunque Edurne y Mariló fueron nuestras favoritas de la noche, más mujeres brillaron en la presentación del nuevo libro de Risto Mejide.

Entre las invitadas estaba también (como no podía ser de otra manera) la nueva ilusión de Risto Mejide, Natalia Almarcha que sorprendió radiante en un elegantísimo traje blanco.

¿Quieres ver todos los looks y descubrir cuales son las tendencias del momento?Descúbrelo a continuación en la galería.