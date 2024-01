El año empieza fuerte y bien cargado de premios internacionales. Apenas ha pasado una semana de la celebración de los Golden Globes, aún seguimos con la resaca emocional que nos dejó esa increíble red carpet, pero esta madrugada se celebraron los Critics Choice Awards 2024 cuyos looks de alfombra roja ya han hecho que se nos olviden los anteriores. En esta gala, ya en su 29º edición, organizada por Broadcast Film Critics Association premia la excelencia y los logros cinematográficos de los artistas. No obstante, lo que hoy nos ocupa a nosotras es analizar los mejores estilismos de la noche.

Este tipo de premios, aunque son mundialmente reconocidos, dan cancha a los estilistas y a los propios artistas para innovar con sus looks. Los estilismos fuertes siempre se dejan para los grandes eventos, como los Premios Oscar o la esperadísima Met Gala. Hoy, nuestras artistas favoritas jugaron con un bouquet de tendencias que a nadie dejaron indiferente. Hay quienes lo dieron todo con sus vestidos, como Emma Stone, siempre enfundada de Louis Vuitton; Margot Robbie que, por fin, dejó el rosa 'Barbie' para pillar a rebufo la tendencia del rojo imperante en los inicios de este nuevo año. Sin embargo, hay estrellas que saben jugar su mejor carta con estilismos sencillos y si alguien consiguió adelantar por la derecha a cualquier vestido de altos vuelos, esa fue Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston, Margot Robbie y Emma Stone: las mejor vestidas de los Critics Choice Awards 2024

Jennifer Aniston dejó a un lado los vestidos que suele llevar como embajadora de Dolce & Gabbana y se decantó por top y pantalones con cola de la misma firma. La artista ya había demostrado hace una semana su maestría a la hora de elegir look para los Golden Globes con un vestido de la marca italiana con escote palabra de honor y falda de escamas brillantes. Por eso, en esta ocasión, volvió a apostar por el negro, pero con un bustier de plumas con textura y pantalones pitillo satinados con una gran cola que salía de su cinturón.

Entre las tendencias que más destacaron en esta alfombra roja, el rojo, valga la redundancia, dominó la escena. Sin embargo, los topos, las incrustaciones en forma de lunares, los escotes palabra de honor, las gasas y el negro no se quedaron atrás. Los juegos de texturas y volúmenes marcaron los vestidos, casi todos, de corte sirena o con falda columna. Te traemos el ranking de las 10 mejor vestidas de la noche, sin contar el 'pase de oro' de Jennifer Aniston por su audacia.

Algunas celebrities pasarán todavía por los Premios Emmy 2024, que se celebran esta noche y, con toda seguridad, los estilismos no pasarán desapercibidos. No obstante, disfrutemos del 'ahora'. Desliza para descubrir en la galería los mejores looks de los Critics Choice Awards y no te pierdas un detalle de los looks.