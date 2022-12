Cristina Pedroche sabe que se acerca uno de los momentos más esperados del año y para ir preparando el terreno hoy se ha arriesgado demasiado y se ha pillado los dedos. Aunque a la madrileña hay que agradecerle que nos regale, en muchas ocasiones, lookazos encomiables, hoy tenemos que sacarle una tarjeta amarilla de estilo por el outfit que ha lucido en su última aparición. Analizamos su último estilismo en detalle a continuación y os damos unos tips de moda para no cometer los mismos errores.

Sabemos que las más de las veces los «patinazos» vienen patrocinados y, pese a que Cristina Pedroche no deje pasar una semana sin lucir un modelito de su marca favorita, Capriche, puede que el motivo del error de hoy haya sido un ataque de horror vacui. Cristina se lo ha querido poner todo y le ha salido mal la jugada.

Cristina Pedroche patina con un vestido súper recargado que no le favorecía

Nos encanta ver a la presentadora jugársela con look arriesgados, pero el vestido de hoy se salía de todas las últimas tendencias y no le sentaba bien. La prenda tenía un corte que desafiaba a las temperaturas de la capital; mangas abullonadas, escote en pico con botonadura, nido de abeja, falda mini de volantes y, por si fuera poco, dos estampados: animal print y un intento de patchwork-abstracto-boho-chic en rojo vibrante al que solo le faltaban luces led para que fuera la prenda favorita del alcalde de Vigo.

El vestido no se ajustaba a su tipazo, le quedaba holgado en la cadera y en la cintura. Aún así, el look no hubiera sido tan estrafalario si no le hubiera agregado un cinturón negro súper ancho y con tachuelas de estilo country. Uno de los problemas de comprar la ropa vía internet es que, al no probarnos las prendas, a veces, no se ajustan a nuestro cuerpo como debieran. Elegid bien la talla y si podéis probar vuestros modelitos antes de comprarlos, mucho mejor. La prenda se tiene que ajustar a nosotras, no al contrario.

Los zapatos con tachuelas metálicas y el cinturón también fueron demasiado

Para sus pies eligió unos zapatos de tacón alto negros con tachuelas metálicas a juego con el cinturón. Hubieran sido un acierto –pues las tachuelas vuelven a estar en boga– si el resto del look no hubiera estado tan recargado. Unas botas cowboy negras básicas, o un zapato más neutro nos hubiera dado un poco de descanso con los adornos y apliques. Este año los looks de nochevieja vienen pisando fuerte, las lentejuelas, los brillos y el cuero serán los motivos más vistos en los outfits de fin de año. Por eso, debemos tener cuidado de no introducir tantos motivos diferentes, y así evitar el efecto que ha creado la novia de Dabiz Muñoz en su último estilismo.

Los maquillajes de Cristina son ya una leyenda. Siempre nos sorprende con un nuevo estilo, unos ojos fantasía, o sombreados inspiradores. La presentadora se atreve con todo, desde pedrería hasta eyeliners flotantes. En esta ocasión, optó por una sombra de tipo smockey eye que creaba un efecto lifting en sus ojos; cejas laminadas y peinadas hacia arriba y unos labios perfilados que son la última moda en el street style heredado de los 90. El make up y el melenón de Cristina fueron de los pocos aciertos del look, algo es algo.