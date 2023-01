El pasado 29 de diciembre de 2022 nos despertábamos con la noticia del fallecimiento de Maximiliano de Baden a los 89 años, pretendiente al antiguo Gran Ducado de Baden, era primo de muchas de las familias reales de Europa. Por lo que la celebración de su funeral congregó a muchos de los royals en el castillo de Salem. No pudo faltar Carolina de Mónaco acompañada su hijo Pierre Casiraghi, Ekaterina de Hannover y de su hermano Alberto II de Mónaco. También asistieron a expresar sus condolencias el Príncipe Hassan y la Princesa Soumaya de Jordania, así como el Príncipe Georg Friedrich y la Princesa Sofía de Prusia y otros muchos rostros conocidos. Hace pocos días, durante el funeral de monseñor Bernard Barsi, Carolina de Mónaco lució un elegante estilismo de luto, pocas semanas después nos vuelve a sorprender con un total black look al que no le faltaba un detalle. Analizamos su atuendo a continuación.

Carolina de Mónaco es siempre un referente de estilo, tiene una magnífica capacidad para adecuar su atuendo en cada ocasión y no son pocas las veces que ha sorprendido con un estilismo acertado. Hace pocos días la royal nos dio una clase magistral de cómo asistir elegante y sobria luciendo un velo negro de luto confeccionado en encaje. Pero hoy ha vuelto ha sorprendernos con un sombrero de ala ancha confeccionado en terciopelo con banda de satén muy chic.

Carolina de Mónaco ha sustituido el velo de luto por un sombrero de ala ancha de terciopelo

El look de hoy estaba compuesto por una blusa de cuello subido desbocado; una falda negra midi y un abrigo largo, casi hasta los tobillos, con grandes solapas cruzadas y una triple botonadura frontal. En el anterior funeral, la pudimos ver con un abrigo muy similar pero de corte tres cuartos. Hoy a preferido cubrir un poco más sus piernas, aunque las medias negras translúcidas han sido un elemento común en ambos estilismos.

En cuanto a sus pies, la elección en esta ocasión fue completamente distinta. En el funeral de hace dos semanas Carolina se calzó unos salones de charol brillante negros con tacón fino y punta angulosa, pero para despedirse del príncipe Max de Baden optó por unos salones de tacón medio, confeccionados en ante y ribete satinado de Christian Louboutin, reconocibles por su suela roja, muy relacionada casualmente con la monarquía.

El bolso de Chanel, un imprescindible en cualquier look de Carolina

Para completar su estilismo y para proteger sus manos de las inclemencias del tiempo, la princesa de Mónaco optó por unos guantes de cuero negros. Este accesorio ya lo hemos visto portarlo en más ocasiones. Además, Carolina no puede terminar ningún look sin integrar en algún punto al menos un accesorio de Chanel, su firma de moda francesa favorita a la que es fiel desde hace años. Por eso, colgó de su hombro un bolso timeless acolchado de Chanel forrado de terciopelo –a juego con el sombrero– y con una preciosa cadena dorada formada por eslabones circulares

La madre de Carlota Casiraghi tiene una gran colección de bolsos, este mismo modelo lo ha lucido en varios acabados en anteriores ocasiones, es uno de los bolsos más atemporales y versátiles que podemos encontrar, nunca pasa de moda. Su look beauty, dadas las circunstancias y su tendencia a lucir natural, fue igual de modesto que su atuendo.