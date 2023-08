La hija mayor de Carlos de Borbón y Chevron-Villette y Camila Crociani, Carolina de Borbón-Dos Sicilias, está disfrutando de las increíbles playas de la Costa Azul. No sabemos si en un esfuerzo por pasar desapercibida de las cámaras de los paparazzi internacionales, o por un irrefrenable arranque de excentricidad, la hermana de Chiara de Borbón-Dos Sicilias se ha convertido en noticia por llevar un complemento no apto para cuellos delicados. Te contamos todo sobre su última aparición en Saint Tropez. ¡No te lo puedes perder!

Las pamelas XXL se han convertido en uno de los accesorios favoritos de las mujeres elegantes. Desde que Jacquemus desempolvara estos enormes complementos para desatar el furor con los modelitos de personajes como Emma Leth o Pamela Anderson el tamaño de estos sombreros no ha dejado de aumentar. Tanto han crecido que un discreto canotier o un casquete se han quedado cortos y demodé para pasar un día a la sombra en la playa.

Bikini dorado y pamela XXL: las claves del outfit playero de Carolina de Borbón-Dos Sicilias

Desde luego Carolina de Borbón-Dos Sicilias lo tiene claro, la sombrilla es algo demasiado prosaico como para llevarlo al hombro. Por ello, y para combatir las inclemencias del sol de agosto, la prima de la Princesa Leonor ha llevado una pamela que era todo un refugio climático. Dicharachera y haciendo sátira de su propia elección de moda, la joven publicaba en sus redes sociales: "POV: Cuando quieres estar a la sombra pero también quieres bañarte en el mar... así que acabas comprando una ENORME pamela para hacer las dos cosas."

Los complementos de paja, rafia o ratán han invadido las colecciones de moda. Desde bolsos cesta, hasta pamelas, como la que lució la Reina Letizia, ya no hay una sola celebrity que no haya coqueteado con este material tan vintage. No obstante, para acompañar su pamela, Carolina apostó por un bikini que combinaba la rejilla de glitter con el tejido dorado y una parte inferior con tiras y cut out. Vamos, que no se dejó un trend por incorporar a su traje de baño.

Sin embargo, ni el acabado metalizado, ni el radiante dorado de su bikini consiguieron robar protagonismo a su pamela. Literalmente, lo eclipsaba todo. ¿Te atreves con una pamela XXL? Incluye una en tu próximo look playero junto con un pareo boho chic y unos zuecos de madera para convertirte en la fashionista que siempre habías soñado ser. ¡Y di adiós a las gafas de sol!