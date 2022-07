Sassa de Osma y Moira Laporta llevaban un tiempo instaladas en Madrid cuando sus caminos se cruzaron. Fue en una cena con amigas. Se sentaron una enfrente de la otra y, a pesar de que no se conocían de nada, conectaron desde el primer momento. Tanto que a día de hoy son socias (e íntimas amigas). Ambas tenían la idea de lanzar una colección de bolsos y les faltó tiempo para hacer juntas su sueño realidad.

En la actualidad Moi & Sass, el nombre que recibe la firma, va viento en popa. Tanto que los diseños arrasan. Pero eso sí, este éxito seguramente no sería tan grande si la mujer del príncipe Christian de Hannonever (que ha demostrado lucir las tendencias como nadie) no le hiciese promoción. Y es que cada bolso que estrena Sassa de Osma se convierte inmediatamente en objeto de deseo de muchas de nosotras. No sabemos si es por su forma impecable de combinarlos, pero lo cierto es que cada vez que luce un modelo, nos quedamos prendidas. Y esto es exactamente lo que acaba de pasar ahora.

El bolso de Sassa de Osma ya es el más aclamado de la temporada

La peruana, para disfrutar de un tranquilo paseo por la capital, ha estrenado el bolso más ideal que vas a ver esta temporada. Un diseño tipo puzzle que además de destacar por su originalidad, nos encanta porque derrocha estilo sin tener que renunciar a la comodidad y al espacio.

Concretamente se trata del modelo ‘puzzle tote’, elaborado en España con un cuero tostado vegetal que contrasta con su interior de lona de lino. ¿Su precio? Quizás sea el único problema que le vemos… Ya que no es demasiado económico: 395 euros. Aunque invertir en un bolso todoterreno siempre es una apuesta segura…

