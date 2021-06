Las nuevas generaciones ya acaparan todas las miradas. En el Festival de Málaga ha sido Ava Salazar, la hija de Paz Vega, quien ha triunfado sin discusión

Ha heredado el amor del arte de su madre. Por eso Ava Salazar, la hija de Paz Vega y Orson Salazar, a punto de cumplir 12 años (lo hará el próximo 17 de julio) ya tiene claro que va a seguir los pasos de su progenitora en el mundo de la interpretación. La joven ha sido la auténtica estrella de la alfombra roja del Festival de Málaga en la presentación de la película La casa del caracol, que protagoniza su madre junto a Javier Rey, y donde ella debuta en la gran pantalla.

Vestidas en blanco y negro, madre e hija además de complicidad derrocharon estilo. En su primera gran alfombra roja Ava dejó patente que, además de ser un auténtico bellezón, perfecta mezcla de sus progenitores, también ha heredado el buen gusto y el estilazo de su madre a la hora de vestir.

Complicidad entre madre e hija

Paz Vega estuvo arropando a su niña durante la presentación ante los medios de comunicación. Gestos de cariño y miradas llenas de amor con las que daba seguridad a su hija ante tanta expectación. Aunque Ava, a pesar de su corta edad, se comporto como una auténtica profesional.

Coordinadas para la ocasión. Paz Vega demostró por qué siempre es una de las actrices más elegantes cuando pisa las fombras rojas, apostando por el negro total. La actriz eligió un pantalón en mikado de cintura alta con cinturón de charol, combinado con un top palabra de honor con volantes que daban un gran volumen, todo de la firma The 2nd Skin Co. Completó el look con unas sencillas sandalias de una sola tira al tobillo, de Stuart Weitzman.

Ava Salazar debuta en blanco en la alfombra roja y se convierte en la gran estrella

Aunque la elección de Paz fue elegante y perfecta, su hija le robó todo el protagonismo. Ava Salazar optó por un conjunto blanco, con un romántico top de manga corta y escote redondo con flores bordadas en relieve y un pantalón fluido de raso. La guinda la pusieron las bailarinas bicolor con una gran flor, de Pretty Ballerinas.

Un maquillaje muy sutil y su melena con sus preciosos rizos naturales remataron el look.

En definitiva, Ava eligió un estilismo ideal para su edad y para el momento, sin necesidad de vestidos de gala, ni artificios nada propios de su edad.

La alfombra roja del Festival de Málaga ha sido su gran debut. Pero Ava ya tiene experiencia en este mundo. Tuvo una pequeña participación, también junto a su madre, en la serie Paquita Salas, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi. En solitario hizo su debut como modelo de Zara Kids, la sección para niños de la marca de Inditex.

Paz está encantada con el camino que ha tomado su hija, de quien ha asegurado que es toda una artista que canta, baila… Y tiene un gran futuro en este mundo.

¡Ha nacido una estrella!