No todos los regalos llegan a tiempo, pero en muchas ocasiones la espera merece la pena. Esto es lo que ha debido pensar Paz Padilla cuando su hija Anna Ferrer le ha dado esta sorpresa y es que la influencer ha comprado para su madre un collar que, aunque no es apto para todos los bolsillos, te ayuda a brillar allá donde vas. Una pieza de Swarovski de talla cuadrada, blanco, bañado en rodio y que incluye circonitas. La propia firma lo define como una joya brillante y sutil que está formada por piedras transparentes y de la que además se puede cambiar su longitud pasando de 38 cm a 42. Pertenece a la colección Millenia, tiene un coste de 450 euros y, además, sigue disponible, por lo que si lo deseas puedes incluirlo en tu joyero y es que puede ser un comodín para cientos de looks. Eso sí, nosotros hemos encontrado una versión más económica en Amazon cuyo coste es de 349 y a continuación te mostramos la oferta.

Comprar collar de Paz Padilla

Paz Padilla se ha quedado con la boca abierta al ver este detalle tan especial, de hecho, no podía esconder su emoción nada más ver este collar. «¡Ay, qué emoción! Por favor, no puedo estar más feliz. No me lo creo, que bonita es mi niña, por favor», dijo la humorista. Este obsequio llega semanas después del cumpleaños de Paz Padilla, el cual tuvo lugar el pasado 26 de septiembre y que ha llegado acompañado de una nota muy especial en la cual le agradece el último viaje que han realizado a Estambul. «Gracias por estos días tan bonitos y por llevarme siempre de la mano a conocer el mundo. Esto es para que sigas brillando tanto. Te quiero», escribió Anna Ferrer.

Paz Padilla está ilusionada y ha vuelto a dejar claro lo especial y única que es su hija para ella. Se complementan a la perfección y siempre que pueden intentan ser detallistas con la otra, tal y como se ha hecho evidente una vez más. Quizás veamos próximamente a la presentadora con este collar que desprende luz o a la propia Anna Ferrer, ya que madre e hija comparten armario y joyero. Su estilo es muy similar, tienen talla similar y en ciertas ocasiones son arriesgadas, algo que ayuda a que Paz pueda enfundarse en cualquier look de Anna y viceversa.