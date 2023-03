Analizamos el último look de Gloria Camila ¿acierto o error?

Gloria Camila se ha dejado ver con un look primaveral que hemos querido analizar. ¿Qué aciertos y qué errores cometió la influencer?

Con la llegada del buen tiempo son muchas las que apuestan por prendas de nueva tendencia para confiar sus looks más atrevidos y deslumbrantes. Una de los trends más socorridos de esta temporada es el black & white look, el binomio que muchas celebrities están mostrando en sus últimos outfits. Hoy, Gloria Camila Ortega se ha dejado ver con un estilismo que, como todo en esta vida, tiene sus puntos de luz y sus sombras. Analizamos su último outfit a continuación y te damos algunos tips de moda para que no cometas los mismos errores.

En primer, lugar la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado se ha enfundado en un vestido de cuello cerrado, mangas largas con aberturas cut out en la parte externa de los brazos y falda mini. Sin duda, con esta prenda Gloria Camila (o su estilista) tenía muy buenas intenciones, pues podría haberle sentado de maravilla. Sin embargo, unas hombreras desbocadas creaban un efecto de asimetría en su busto que nos hacía cuestionarnos si la prenda estaba deformada o, simplemente, no estaba bien cosida.

Las mangas le quedaban largas, pese a que se llevan de longitud XXL, la empuñadura le tapaba casi la mano al completo. Por otro lado, el diseño se quedaba a medio camino entre lo oversize y lo ajustado, que no favorecía a la estupenda silueta de la instagramer. Naturalmente, con esto no queremos decir que un vestido deba pegarse al cuerpo para verse correcto, pero es importante elegir bien la talla para que, al menos, las proporciones de la prenda se ajusten a las nuestras.

Gloria Camila ha completado su look con unas botas cowboy

En cuanto a los accesorios, Gloria se echó al hombro un bolso bandolera negro con cadena, decorado con estampado de corazones blancos y cierre con el motivo característico de la firma londinense Kurt Geiger. En este caso, el bolso fue un acierto, pero que vio ensuciado por un pañuelo de lunares bicolor que, aunque también es completa tendencia, hizo que la combinación de ambos estampados se viera recargada. A las gafas de sol no le pondremos pegas porque, de aquí en adelante, todo fue un acierto.

Para sus pies, eligió unas botas cowboy que mantenían la estética blanco y negro del resto del look y que tenían un diseño muy cañero y fashion. La firma detrás de estas botas tan bonitas es Alma en pena shoes, cuya tienda se encuentra en el corazón de Madrid y tiene un catálogo amplio y muy chic.

El look beauty impecable

En cuanto a su look beauty, solo podemos deshacernos en elogios pues, después de su nuevo diseño de cejas y gracias al microblading, su mirada se ve con mucha más fuerza. El maquillaje es además uno de los puntos fuertes de Gloria y siempre adecua su make up a su estilismo con maestría. En esta ocasión, optó por un sombreado de ojos natural, en tonos café muy bien difuminado. Este tipo de smokey eye abre mucho el ojo y si lo haces correctamente crea un efecto lifting muy rejuvenecedor.

Tanto el concealer, como el blush y la base estaban aplicados con mesura y resaltaban correctamente sus facciones. Para acabar con su make up, la joven se aplicó un labial en tono rosa quemado y creó un ligero, pero muy funcional, overlip que agrandaba sus labios y hacía que se vieran más voluminosos. Este efecto es muy fácil de crear con un perfilador en el mismo tono que el labial.