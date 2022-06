La ex miss España ha celebrado sus segundas nupcias con Julián Bayón durante la mañana del sábado y lo ha hecho enfundada en un increíble vestido de novia con que ha dejado a todos los invitados boquiabiertos. Analizamos el look de novia de Vania Millán y te damos todos los detalles del estilismo. ¡Vivan los novios!

El vestido elegido por Vania Millán es una creación del atelier de novias «Love is in the air» una marca que nace huyendo de los convencionales vestidos de novia, en la que te asesoran y te ofrecen los mejores diseños prêt-à-porter de diseñadores internacionales. Con Vania, desde luego, hicieron un trabajo maravilloso, pues consiguieron sacar el mejor partido a su figura, con un tejido moderno pero a la vez elegante y sofisticado.

El vestido de Vania estaba formado por un precioso corpiño con armadura de sujeción que creaba un bonito escote corazón y finas tiras en los hombros, además de un cierre trasero a modo de corset. La tela de la parte del pecho era tupida y adornada con pequeños cristales que llenaban el corpiño de brillo, además en la parte del talle la tela era de transparecias y estaba a su vez adornada con estos pequeños detalles tan bonitos.

El look de novia de Vania Millán fue acompañado del make up más natural

La parte de abajo del vestido estaba formada por una gran falda de línea A con volumen y una pequeña cola. Todo el tejido de la falda estaba adornado de la misma manera que el corpiño con miles de pequeños detalles brillantes más juntos en la zona de la cadera y más dispersos en el bajo. Esta disposición de los cristales creaba un efecto degradado de brillo muy original.

El peinado de Vania consistió en un moño peinado hacia atrás que terminaba en un precioso y largo velo de gasa. El moño dejaba a la vista unos pequeños pendientes de diamantes muy discretos y apropiados para la ocasión. El make up de la novia fue muy sutil, pero acertado. Previamente se había puesto unas extensiones de pestañas, que culminó con un difuminado en tonos tierra claritos en los párpados, un labial muy natural casi imperceptible, algo de rubor en sus mejillas y una fina capa de base de maquillaje en su certero tono de piel, impoluta.

En su mano sujetaba un ramo sencillo hecho de rosas blancas anudadas con un lazo muy sobrio. Un accesorio que nunca puede faltar y que le daba es punto tradicional al outfit. Desliza para ver el look de novia completo de Vania.