La época de rebajas es perfecta para hacernos con algunos must have de la temporada. ¿Qué prendas no ha podido faltar en ningún armario? Las americanas, los pantalones y las gabardinas con efecto piel al más puro estilo Matrix. Ahora que han pasado las fiestas, las prendas que han sobrevivido se encuentran ya en las segundas rebajas y podemos hacernos con chollos. Anabel Pantoja ha topado con una blazer de efecto piel en Bershka que es un ofertón y que todavía está disponible en la web de la marca.

La sobrina de Isabel Pantoja últimamente está que se sale y cada modelito que luce se termina en horas en la web. Cada día, la colaboradora de Telecinco se siente más segura de probar nuevas prendas e incluirlas en sus estilismos. Con los años ha logrado un estilo más que personal, y está siempre pendiente de las nuevas tendencias. En esta ocasión, la influencer se ha enfundado en cuero con una americana oversize de Bershka que está rebajada a 25,19 euros en la web y en tiendas. La prima de Kiko Rivera creó un look perfecto para ir a cenar durante sus vacaciones en Gran Canaria, aunque acabó de fiesta en el Bahamas Beach House.

Anabel Pantoja se la juega con la blazer de Bershka y un escotazo de escándalo

Bajo su blazer oversize efecto piel Anabel llevó un top negro estilo balconette que dejaba ver su vientre. El buen tiempo de las islas le permitió llevar este escote tan trendy y fue una de las mejores decisiones que tomó, pues estas americanas suelen dar mucho calor. La nueva moda de llevar tan solo un bonito sujetador bajo una chaqueta ya la está llevando todo el mundo, buen ejemplo de ello es Shakira en su último polémico videoclip con Bizarrap.

Combina tu blazer con unos vaqueros de estilo boyfriend

La parte inferior de su outfit constó de unos pantalones vaqueros de corte recto y tiro alto que tapaban parte de su vientre y le sentaban de maravilla. Además, tenían un roto enorme en la rodilla izquierda, otra moda que no acaba de pasarse nunca. El estilo boyfriend tanto en pantalones como en americanas está triunfando, se acabaron las blazers súper ajustadas y los pitillos pegados a los muslos, lo comfy y lo desenfadado está más en boga que nunca.

Anabel es una gran abanderada del calzado cómodo, siempre que tiene ocasión se planta unas deportivas y, lo cierto, es que no hay nada mejor para quemar las pistas de baile sin destrozarnos los pies. Aunque unas sandalias de tiras metalizadas o unas mule bajitas también hubieran quedado genial con sus pantalones vaqueros. Las deportivas con americana y trajes se han llevado mucho durante 2022, Toñi Moreno, Vicky Martín Berrocal o Terelu Campos son fieles a esta tendencia tan cómoda.

En cuanto a su look beauty, Anabel apostó por lo sencillo, un maquillaje natural en el que destacaban unos labios con mucho gloss brillante, un poco de bronzer y rímel. Su pelo estuvo recogido hacia atrás y peinado con raya a un lado para lucir bien sus accesorios. Recordemos que Anabel Pantoja tiene una firma de bisutería llamada Lueli y que siempre que tiene ocasión incluye en sus looks algún diseño. En este caso, un colgante discreto con forma de corazón negro y variedad de pendientes dorados fueron todo lo que llevó.