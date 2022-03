Con la llegada de la primavera, que está a la vuelta de la esquina (le daremos la bienvenida el próximo 20 de marzo), la época de eventos da el pistoletazo de salida. Bodas, comuniones, bautizos… y demás actos en los que sacamos nuestras mejores galas están a punto de celebrarse. Y junto a ello comienzan los quebraderos de cabeza y la pregunta del millón: «¿qué me pongo?». Sabemos que cuando llega el momento de hacernos con un outfit para un evento más especial de lo habitual no sabemos muy bien hacia donde tirar y nos hacemos preguntas del tipo: «¿será demasiado arreglado?», «¿no iré muy informal?», «¿llevará alguien mi mismo vestido?». Tranquilas y que no cunda el pánico. Sabemos que no es fácil elegir el atuendo pero sí te vamos a decir la tendencia que tienes que añadir en tus outfits de invitada: la espalda descubierta. Palabra de Ana Boyer.

Ana Boyer apuesta por un vestido halter con espalda al aire, sexy y elegante a la vez

Ana Boyer ha inaugurado la temporada de actos con un imponente vestido con espalda al aire que nos ha dejado a todos boquiabiertos. La hija de Isabel Preysler es una digna heredera del estilo y la clase de la reina de corazones. Prueba de ello es su último estilismo. A juzgar por las imágenes que ha compartido a través de sus redes sociales, ha optado por un sencillo vestido largo en un color verde botella en el que ha destacado, sin lugar a dudas, su espalda al descubierto. Sin embargo, y haciendo alarde de su elegancia, no ha querido dejarla al completo. Sin lugar a dudas, todo un acierto que ha hecho que soñemos ya con su diseño.

También, Ana Boyer puede dejar ver por las imágenes que ha subido que el vestidazo que ha lucido (porque es un vestidazo) tiene pequeños pliegues que le darían más movimiento. Aunque nos encantaría verle también la parte delantera, de momento no es posible y la hija de Isabel Preysler nos contenta con la parte de atrás del vestido. Eso sí, podemos confirmar que es una pura fantasía y un vestido de ensueño que se convertirá en tu obsesión si tienes eventos esta primavera.

La hija de Isabel Preysler deja su melena suelta

Aunque habitualmente te aconsejamos que para este tipo de vestidos elijas recoger tu melena, ya sea al completo o con un semi recogido, Ana Boyer se ha decantado por dejarla suelta. Un aire más desenfadado y casual para su vestido de ensueño. La hija de Isabel Preysler ha contado con un fotógrafo de excelencia para inmortalizar este momento: su marido, Fernando Verdasco. Él ha sido el artífice de que soñemos con este vestidazo.