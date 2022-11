La 13º edición de los Oscar honoríficos, conocidos mundialmente como los Governors Awards, tuvo lugar anoche en el hotel Fairmont Century Plaza de Los Angeles. Durante esta entrega de premios se homenajeó la carrera de artistas como el actor Michael J. Fox, la directora Euzhan Palcy o la compositora Diane Warren. A esta gran gala que precede, unos meses antes, la esperadísima noche de Los Oscar asistieron actrices de la talla de Cate Blanchett, Ana de Armas, Jessica Chastain, Viola Davis o Jamie Lee Curtis. Por supuesto, a esta red carpet todas llevaron los mejores modelitos y, sorprendieron por su elegancia y buen gusto.

Sabemos que en las alfombras rojas pueden colarse más de un outfit desafortunado, pero lo cierto es que durante la gala de anoche vimos estilismos muy sofisticados y sin demasiadas estridencias. Las últimas tendencias de moda se reflejaron en los looks sin disparates y con bastante tino, no era cualquier gala. El rojo, el negro y el blanco fueron los grandes reyes de la noche. Además, las lentejuelas y los brillos, que están triunfando esta temporada en party looks, se dejaron ver con mesura.

Ana de Armas y Jessica Chastain fueron dos de las mejor vestidas de los Governors Awards

El producto patrio estuvo de nuevo representado en esta gran gala, por allí se dejó caer nuestra gran Ana de Armas. La actriz de la polémica ‘Blonde’ lució un precioso vestido bicolor que mostraba un top romboidal negro en satén, que se unía a una falda blanca de tipo columna, con cientos de flores con volumen y pedrería.

Otro gran look de la noche fue el de Jessica Chastain, que siempre acierta con sus vestidos. En esta ocasión, eligió un vestido rojo vibrante, con escote de hombro a hombro, encorsetado y con una falda de línea A precioso.

Ya estamos impacientes, deseando que llegue el 12 de marzo y volvamos a ver a nuestras artistas favoritas engalanarse para la ocasión en los Premios Oscar 2023. Desliza para ver los mejores estilismos de la noche en la galería y no te pierdas un detalle. ¿Quién fue tu favorita?