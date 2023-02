Aitana impacta con su look cargado de tendencias en el desfile de Fendi, en la Semana de la Moda de Milán

Las bajas temperaturas que todavía azotan la península han provocado que echemos mano de las botas altas, en todas sus versiones. Aitana tiene una buena colección en su zapatero, pero durante su asistencia al desfile de Fendi; en la Semana de la Moda de Milán, sorprendía con un conjunto dos piezas de efecto satinado en color azul bebé que combinó con unas botas altas de charol, en color verde neón y maxi plataforma, que no han dejado indiferente a nadie.

La cantante destaca en cuestiones de estilo por muchas cosas y una de ellas es atreverse con las tendencias que, a priori, podríamos considerar llamativas y poco aptas para los gustos más clásicos. Pero ella se atreve con todo y sus nuevas botas flúor son lo más cool que hemos visto en los últimos días. Sin duda, la joven, una vez más, pisa fuerte en el mundo de la moda.

Aitana arrasa en el desfile de Fendi en Milán con sus botas verde neón

Fiel a su costumbre de rescatar las tendencias de los años 2000 en todos sus estilismos, no es de extrañar que acudiera al desfile de Fendi con algunas de las prendas más representativas de este estilo. Entre ellas, un dos piezas formado por una americana corta con cuello solapa y escote pronunciado y una falda de largo por debajo de la rodilla con aberturas pronunciadas en los laterales. Un conjunto hecho en satén, y en un delicado azul bebé, que combinó con unas llamativas botas altas de goma acharoladas con plataforma. Un calzado muy alto, con un taconazo de 14 centímetros y un precio de 1.350 euros que puedes encontrar en la página web de Fendi. Y aunque sabemos que estas botas ni son versátiles, ni combinan con todo, no podrás quitártelas de cabeza. Y es que son tan originales que lo tienen todo para conquistar al gran público esta temporada (aunque, eso sí, no son aptas para todos los bolsillos).

Nos ha dejado con la boca abierta combinando de la mejor manera dos de los colores que veremos mucho esta primavera: el azul bebé y el verde flúor. Y es que no hay mejor manera de saber si una tendencia ya está llegando que las famosas que las llevan. Y ya has visto que, el verde más llamativo y el azul más claro son apuesta segura, que no dejaremos de ver en los próximos meses. Entonces, en su totalidad, podemos decir que el estilismo ha sido tan sorprendente como trendy.

Un complemento de lujo

¿Un extra de lujo? El collar Serpenti de Bulgari que lleva en oro blanco, camuflando la sensualidad y la tentación en un diseño hipnótico. Sofisticada y glamurosa, con esta joya que se enrosca alrededor del cuello, Aitana demuestra que es toda una mujer de éxito. Y es que se trata de un accesorio solo disponible para un selecto mundo de influencers.

Para poner la guinda a la propuesta, la artista se decantaba por uno de los bolsos más icónicos de la firma italiana, el modelo 'Peekaboo' de tamaño pequeño y en color blanco. ¡Si el look, al completo, te suscita tanta curiosidad como a nosotras, echa un vistazo a nuestra galería porque lo hemos fichado pieza por pieza!