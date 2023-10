El otoño se abre paso, y con él llega una oportunidad perfecta para actualizar tu estilo con accesorios que pondrán un original marchamo a todos tus estilismos. Desde llamativos pendientes hasta bolsos noventeros y cuellos de crochet, esta temporada nos trae una gama diversa de complementos para elevar tu vestuario. Descubre cómo incorporar estos elementos con estilo y personalidad mientras te mantienes abrigada y a la moda. Sumérgete en el mundo de los accesorios otoñales y prepárate para destacar en la multitud.

Los pendientes son el accesorio perfecto para darle un toque distintivo a tu atuendo. Este otoño, la variedad de opciones es inmensa. Los pendientes de colores vivos y con formas geométricas te permitirán añadir un toque de alegría y vivacidad a tu look. Atrévete con los tonos pastel y los tonos cálidos que han invadido todos los joyeros.

Accesorios que triunfarán este otoño: pendientes y brazaletes

Las más glamurosas apostarán por los pendientes cascada, que están arrasando, el strass y las perlas. No obstante los reyes del invierno serán los pendientes de estilo vintage, que no dejamos de ver en red carpets y photocalls. Con destellos y brillos, estos accesorios inmediatamente atraerán la atención hacia tu rostro y añadirán un toque de elegancia a tu outfit. Las opciones son infinitas, así que no dudes en experimentar y encontrar el estilo de pendientes que mejor se adapte a tu personalidad.

El estilo artesano sigue ganando terreno en el mundo de la moda, y los pendientes de este tipo son el epítome del encanto handmade. Hechos a mano con materiales como madera, cerámica, resina o mimbre, estos pendientes aportan un toque rústico y auténtico a tu estilo.

Cuellos de crochet: calidez y estilo

El crochet se ha convertido en un elemento esencial de la moda otoñal, y los cuellos de crochet no son la excepción. Estos accesorios tejidos a mano son la elección perfecta para añadir calidez y estilo a tus jerseys o a tus blusas. Los cuellos de crochet de estilo Peter Pan, con chorreras o marineros con sus detalles intrincados y textura mullida, ofrecen un toque vintage que complementará cualquier estilismo clásico. Además, puedes encontrarlos en una amplia gama de colores y diseños, lo que te permite personalizar tu look de acuerdo a tu estilo único. Este tipo de accesorios junto con los lazos y las chokers con flores pertenecen a la tendencia 'cutecore' que está causando furor entre las celebrities.

¡Descubre en la galería nuestros accesorios favoritos para triunfar en otoño!

1 de 7 Pendientes estrella de Kidult 32 euros Los pendientes con tiras colgantes de strass brillante y los de estilo 'drop' con forma de gota son una tendencia en auge en el mundo de la moda. Estos pendientes aportan un toque de elegancia y sofisticación a cualquier conjunto apagado o básico. Las tiras colgantes de strass brillante capturan la luz de manera cautivadora, añadiendo un toque de brillo y glamour a tu apariencia. ¡Opta por este modelo de Kidult para completar un vestido palabra de honor o un recogido alto y triunfarás! 2 de 7 Anillo Signet Round Rubí de Bea Soldado 195€ ¿Eres una 'golden girl'? Las piedras preciosas nunca pasan de moda y esta temporada el rojo es, definitivamente, el color que arrasa en colecciones de moda. Por ello, incluir en tu joyero un anillo de oro con rubí engastado es una de las mejores decisiones que puedes tomar este otoño. Entre los fabulosos diseños de Bea Soldado encontrarás uno que se adapte a tus gustos. 3 de 7 The Lil Rose band- choker con flor tejida en crochet y cinta elástica PVP 35 euros Las gargantillas de estilo choker de tela con flores 3D son un ejemplo perfecto de cómo la moda puede fusionar la delicadeza y la innovación en un accesorio único. Estas piezas destacan por sus flores tridimensionales, que aportan textura y un toque romántico a tu look. La combinación de la sensualidad de las gargantillas tipo choker con la belleza de las flores crea un contraste llamativo que atraerá miradas. 4 de 7 Bolso Crescent Plata de Kalk 69,99 euros Los bolsos de estilo 2YK, especialmente aquellos en formato shoulder y con acabado metalizado, están causando sensación en el mundo de la moda. El 'Bolso Crescent Plata de Kalk' es un ejemplo perfecto de esta tendencia que evoca la nostalgia de los años 2000. Con su forma media luna y su acabado en plata brillante, este bolso es un verdadero reflejo de la moda del nuevo milenio. Su diseño contemporáneo y versátil lo convierte en un accesorio imprescindible para quienes desean destacar con un toque de estilo retro-futurista. 5 de 7 Pulsera Ondas de Joys 8,99 euros Los brazaletes asimétricos rígidos son una declaración audaz de estilo. Estos accesorios de gran tamaño, hechos de materiales metálicos, aportan un toque futurista y vanguardista a tu look. Su diseño distintivo y contemporáneo los convierte en la elección perfecta para quienes desean destacar. 6 de 7 Pendientes Dan de Lausett 44 euros ¿Quieres jugar con los colores de manera discreta? Estos pendientes de la original firma Lausett de su colección 'Circus' te acompañarán toda la temporada. 7 de 7 Lazo fino burdeos, de Oh! My Hair de You Are The Princess 3,99 euros La tendencia 'cutecore' de usar lazos se ha convertido en un fenómeno viral de la moda actual. Estos pequeños detalles pueden encontrarse en diversas formas, desde pinzas y horquillas hasta lazos en el pelo, en el cuello de las camisas, y como un complemento para las coletas. Aportan un toque coqueto y femenino a cualquier look, ya sea en un atuendo casual o elegante.