Yulen Pereira reaparece muy enfadado tras su ruptura con Anabel Pantoja

Yulen Pereira ha reaparecido este lunes, solo unas horas después de que saltara la noticia de que había roto con Anabel Pantoja. El esgrimista ha sido visto saliendo de casa visiblemente enfadado por las informaciones publicadas y es que se le acusa de haberle sido infiel a la sobrina de la tonadillera. Al parecer, se le habría visto con una influencer y modelo llamada Melania Puntas, de la cual te hemos dado todos los detalles en SEMANA. Molesto porque se le haya acusado de ser desleal, el deportista ha estallado contra la prensa, aunque no ha querido aportar más datos del punto y final de su historia de amor con Anabel. Eso sí, cabe señalar que no es la única persona de su familia que ha roto su silencio acerca del final de su relación, de hecho, su prima también ha hablado sobre cómo se encuentran tanto ellos como Yulen ahora que Anabel no está en su vida.

Vídeo: Europa Press

Mientras Arelys, su madre, permanece en 'Supervivientes', él está en Madrid haciendo frente a un nuevo momento vital. Ha sido Amor Romeira quien ha dado toda la información acerca de esta ruptura y quien ha desvelado que la decisión la tomó Yulen Pereira. Tras la gira de su tía, Isabel Pantoja, Anabel volvió a Madrid con una tremenda ilusión por reencontrarse con Yulen, lo que deja ver que desconocía que Yulen iba a dejarla. Con sorpresa recibió la ruptura que ahora está en boca de todos. Se ha refugiado en su familia y en sus amigos, quienes saben lo duro que está siendo para ella, prueba de ello, que, por ejemplo, Belén Esteban le haya mostrado públicamente su apoyo: "Mi amiga Anabel, no te imaginas lo que te quiero". Poco después escribía la hispalense "hay gente que te abraza y te reinicia", palabras con las que agradece a todos sus pilares el cariño que le están demostrando en su ruptura.

Todo se ha dinamitado entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja

El pasado mes de junio se dieron su primer beso delante de la audiencia, nueve meses en los que han vivido infinidad de momentos y en los que incluso habían encontrado un hogar para ellos. Todo marchaba sobre ruedas hasta que en el mes de enero de este año se supo que Anabel había borrado todas las fotos junto a él, lo que se tradujo en una crisis que negaron a su entorno. Solo unas semanas después todo ha saltado por los aires y se ha confirmado que han comenzado una vida por separado.

No llevaban demasiado tiempo juntos, pero la intensidad les había acompañado desde el principio. Vivieron al máximo su estancia en la aventura selvática, no dejaron de viajar a su salida del reality y se incluyeron en el entorno del otro, sin embargo, su relación no ha terminado de funcionar. ¿Darán más datos los protagonistas en las próximas horas? Solo el tiempo lo dirá.