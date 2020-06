Hace tres años Yola Berrocal soltó el bombazo frente a las cámaras. En el año 2003 ella y Feliciano López vivieron noches de pasión juntos, una noticia que no había trascendido a la luz hasta entonces. Entonces, confesó que el tenista era «muy apasionado en la intimidad». Unas palabras que derribaban la versión que en esa etapa había mantenido Alba Carrillo, pues declaró que no estaba satisfecha en ciertos aspectos con el que era su marido. Sobre ese asunto, Yola se ha confesado en ‘La Casa Fuerte‘, reality de Telecinco que está dando mucho que hablar. Tras hablar con Leticia Sabater sobre la actitud que, según ellas, ha mantenido Alba tras su ruptura con el deportista, Berrocal volvió a confesarse sobre este affaire pasado. «Si se hubiese preocupado más del corazón y no tanto del dinero… No se puede ir así, pobre Feliciano, lo que ha aguantado. Lleva años viviendo de su relación y todo esto sin hijos, se le ve mucho el plumero», espetó Leticia.

Poco después Yola relató y amplio más detalles de esta historia desconocida por muchos. «Fue en el hotel de ‘Crónicas Marcianas‘…Dejamos la habitación…», comentó Yola. Sin embargo, este encuentro no fue puntual, sino que se estuvieron viendo a lo largo de varios meses. «Todos los días mandándome mensajes súper cariñoso y me decía «mi amor, mi amor…». Luego nos vimos en Madrid, más veces. Fue en 2003 y no he vuelto a hablar con él», añadió Yola. Aunque en esta ocasión no ha entrado demasiado en el asunto, en el pasado sí que aportó más luz sobre su idilio. «Fue una atracción, nos gustamos, nos dimos los teléfonos, nos dimos un beso el primer día (…) Es una persona a la que le encantan las mujeres y que es muy apasionado. Duró unos meses…Era un chico encantador, majísimo. Nos enamoramos los dos. En ese momento estaba saliendo con Yago», dijo en ‘Sábado Deluxe’ en el año 2017 ante la atónita mirada de los colaboradores.

El zasca de Alba Carrillo a Feliciano

No obstante, a quien no terminó de sorprender fue a Alba Carrillo, quien fue preguntada por las palabras de Yola Berrocal. «Yo conocía esta historia, y no me sorprende porque Yola ha estado con personas muy famosas», aseguró Alba Carrillo. De hecho, fue preguntada por Antonio Rossi si era conocedora de estos encuentros pasados, una cuestión a la que Alba respondió con la ironía y el humor que le caracteriza. «Él no me ha contado a mí nada, si no sé ni con las que estaba cuando estaba yo casada«, apuntó. Instantes más tarde cargó contra Leticia Sabater, ya que no le sentó bien que criticara su comportamiento tras separarse del tenista. «Veo claramente que Leticia me ha hecho una radiografía exacta y se nota que tiene muy buen ojo. El mismo ojo lo tiene en el culo», dijo la maniquí.

El mejor momento para Feliciano

Cabe destacar que esta confesión llega en un momento muy dulce para Feliciano, quien está esperando su primer hijo con Sandra Gago. Aunque todavía ni siquiera han celebrado su primer año de casados, la modelo ya está embarazada de tres meses y será para Navidades para cuando por fin puedan tener en brazos a su pequeño, un momento con el que la pareja está muy ilusionada. A sus 24 años Sandra está viviendo una etapa profundamente especial para ella, siendo este el primer hijo para los dos. Sin embargo, ella y el tenista tratan de llevarlo desde la discreción, tanto es así que a día de hoy no han comentado nada en sus redes sociales al respecto, lo que evidencia que quieren tomárselo con calma y vivir su embarazo sosegados.

El confinamiento para los dos ha sido una prueba de fuego, no obstante, han salido airosos de ella. «Ha sido una pequeña prueba de fuego. Ella me ha podido acompañar a algún torneo. No a todos, pero sí a algunos. Hemos estado dos meses conviviendo juntos y la prueba ha sido superada, así que de momento no me puedo quejar», dijo en ‘El Hormiguero‘ hace algunas semanas. Él y Sandra contrajeron matrimonio en el mes de septiembre de 2019 en una boda de ensueño que supuso para ambos uno de los días más felices de sus vidas. De todos modos, ahora viene por delante una fecha más esperada si cabe para ellos, el nacimiento de su bebé en los próximos meses.