La pasada semana saltaron las alarmas sobre un nuevo posible de embarazo de Pilar Rubio y Sergio Ramos. Desde entonces, hemos seguido la pista a la presentadora y lo cierto es que poco hemos sabido de ella. Ha compartido fotografías que no son actuales, no ha acompañado a Ramos en uno de los días más importantes, desde el pasado lunes no la vemos en ‘El Hormiguero’. ¿Está esperando al momento adecuado para reaparecer y confirmar la feliz noticia?

Pues en el caso de que sea así, ya hay fecha confirmada para su reaparición. Pilar Rubio tiene previsto acudir a un acto esta semana. ¿Cuándo será? ¿Dónde? ¿Confirmará su embarazo? ¿Qué tendrá que decir al respecto? Porque obviamente, en este cara a cara con la prensa, la presentadora y modelo no podrá evitar las preguntas sobre su embarazo. A pesar de que todavía ni Pilar ni Ramos han confirmado la noticia, hay muchos indicios de que efectivamente estaría embarazada de su cuarto hijo.