Sí, Anabel Pantoja se ha convertido en la reina de la cuarentena. Esto es un hecho. La crisis del coronavirus le ha obligado a posponer su boda con Omar Sánchez, pero esto no le ha provocado un sentimiento de tristeza ni de ansiedad. Finalmente, la pareja tomaba la decisión hace unos días de pasar su enlace al próximo año. Una vez que esto se ha decidido así, la sobrina de Isabel Pantoja ha seguido haciendo vida normal.

El anuncio del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo le pillaba a Anabel Pantoja en Canarias, donde se mudó hace unos meses para empezar una nueva etapa con su pareja. Esto le ha hecho imposible no solo no poder ir a trabajar al plató de ‘Sálvame’, también ha hecho que pase estos días lejos de su familia y amigos.

Para entretenerse, la joven no ha dudado en dar un giro a sus redes sociales -hace apenas unas semanas llegaba al millón de seguidores en Instagram-, donde no ha parado de compartir momentos que quedan ya grabados en las retinas de muchos españoles que si no le siguen, se han pasado por su perfil para entretenerse.

Sus recetas, sus bailes, sus sesiones de deporte e incluso, sus imitaciones. Su intensa actividad en su Instagram ha hecho incluso que su programa le haya creado una sección durante estos días de confinamiento, al que han llamado ‘Puesta a Panto’, donde Anabel comparte con sus compañeros de programa una sesión de deporte para mantenerse activos.

Si bien es cierto que quizá no sea Anabel Pantoja la más capacitada para dar consejos de fitness, sí que es la más divertida en hacerlo, porque ha demostrado que lo importante es disfrutar mientras se hace deporte, se cultiva el cuerpo y la mente, mientras tratamos de quemar esos evidentes excesos que todos estamos haciendo por mero aburrimiento o ansiedad.

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, Anabel Pantoja ha compartido con sus seguidores que ha decidido aprovechar las horas libres para ponerse a aprender inglés de manera telemática. La colaboradora de televisión ha contado con la ayuda de un profesor que le da las pautas. Además, le corrige la pronunciación y la gramática si Anabel comete algún error.

Ella misma ha querido compartir unos vídeos de cómo es el sistema de aprendizaje a través de las videollamadas, y en ellos vemos cómo habla Anabel Pantoja en inglés. Este momento es uno de los más divertidos que hemos vivido durante la cuarentena de la colaboradora. Y es que la joven se atreve a realizar frases para decir sus gustos, también repasa los días de la semana e incluso se atreve a desvelar una de sus pasiones, cantar.

Los vídeos de Anabel Pantoja practicando el inglés con su profesor será, efectivamente, lo más divertido que verás a lo largo de este martes. Nos encanta la personalidad de la sobrina de Isabel Pantoja, que es capaz de sacar una sonrisa a todos a través de las redes sociales: