El vídeo más viral de los Globos de Oro: sabemos el secreto que cuenta Selena Gómez sobre Kylie Jenner

Los Globos de Oro han dejado cientos de anécdotas, aunque ninguna ha hecho tanto ruido como la de Selena Gómez (31 años). Y es que la artista se ha convertido en tendencia al ser pillada contándole un secreto a su amiga Taylor Swift (34 años), con quien compartió mesa y mantel. O al menos eso pensaba esa. En ese momento estaban las cámaras y no pudo evitar ser captada contándole a la artista lo que acaba de sucederle con Timothée Chalamet (28 años), intérprete con el que coincidió en la alfombra roja y con quien se le negó una foto. Y sí, decimos negó porque, según cuentan, fue la pareja de este, Kylie Jenner, la que impidió que se tomara la imagen. Un incómodo momento que Selena quiso compartir y que dejó boquiabiertas a sus acompañantes, tal y como se evidencia en las imágenes que te mostramos a continuación.

some #GoldenGlobes tea😭😭

“i asked for a picture with him and she (kylie jenner) said no” – selena gomez

“with timothee?”

*selena nods* pic.twitter.com/LvO4dC6heK

— pop culture gal ( @allurequinn) January 8, 2024