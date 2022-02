Una vez más, Verdeliss ha dado a luz. La ‘influencer’ ha dado la bienvenida a su octava hija, una niña llamada Deva que ha nacido de una manera diferente: en el agua. Así lo ha revelado la propia navarra, a través de una conmovedora foto en la que aparece junto a su marido Aritz y el nuevo miembro de su ya extensísima familia.

«18:47h…y cayó el sol y apareció ella. Mi Deva, mi🌜. 9 meses atrás te pedí a la luna, así te llamas y ella te trajo», arranca diciendo la recién estrenada mamá. «Y nació enmantillada, danzando en su líquido amniótico, nunca llegó a romper la bolsa. Un fenómeno así sucede en un parto de cada 80.000… demostrando sanar la herida pasada». Su post, en el que muestra la primera foto junto su bebé, continúa: «Y llegó un 8 de febrero, fundiéndose con mi intuición… regalándome en su idioma ese vínculo que siempre nos unirá».

«Tú, pequeña mía, eres especial»

«Y fue un nacimiento precioso, perfecto, soñado. Hay seres humanos que llegan a este mundo con una misión y tú, pequeña mía, eres especial. GRACIAS, Deva«, concluye en sus preciosas líneas dedicadas a su hija.

Hace 24 horas, poco antes de alumbrar a su retoño, Verdeliss publicaba un vídeo en el que mostraba el enorme tamaño de su tripita. «No es un baile, pero sí es nuestro ÚLTIMO REELS embarazada», explicaba, ataviada en un ceñidísimo vestido blanco que dejaba ver por completo su voluminosa silueta. «Gracias Deva, por habernos permitido alcanzar la semana 39, os cuento noticias prontito».

Verdeliss y Artiz, padres de un total de ocho hijos

Con la llegada de Deva, la prole de Verdeliss y su marido Aritz se convierte en la número ocho de la familia más famosa de las redes sociales. En la actualidad, el matrimonio tiene una larga lista de descendientes: Aimar, de 15 años; Irati, de 11; Laia, de nueve; Julen, de siete; las mellizas de cinco años, Eider y Anne; y Miren, que nació hace dos años.

En tiempo récord, más de 70.000 personas han visto el vídeo y muchos de sus admiradores han aprovechado para desearle suerte con el parto: «Seguro que todo saldrá bien» o «Espero que todo salga genial y que Deva y tú estéis prontito juntas y en casa con los demás ❤️ todo va a salir genial !! Super mamá», le han escrito sus ‘followers’.

Fue el pasado mes de agosto cuando Verdeliss y su pareja anunciaron que un bebé estaba en camino. «Ya en el cuarto mes de embarazo, el que va de la semana 12 a la 16🤰Efectivamente, hay un bebé creciendo en mi interior y no sabría deciros si ha sido fácil o no, guardar el secreto», escribían en una publicación en la que posaban los dos mostrando el resultado de un test de embarazo con un positivo.

Anunció su embarazo cuando estaba en el cuarto mes de gestación

Verdeliss aseguraba entonces ha asegurado que esta vez ha sido muy distinta a las siete anteriores y aunque sabe que su vida es pública, tenía dudas sobre si revelar la gran noticia o esperar un poco más. Así lo ha contaba ella: «Esta vez, todo ha sido tan diferente! Me he debatido entre proclamar a los 4 vientos nuestra felicidad o seguir amparados en esa preciosa burbuja donde sólo nuestros más íntimos conocían la noticia…donde solo existía cariño e ilusión compartida (gracias a toda nuestra familia y amigos por ser tan “confidenciales” jeje). Donde si nadie más lo sabía, a nadie más otorgábamos el poder de hacernos daño».

«Pero en el fondo, esa dualidad no es justa. Porque no hay nada más bonito que una vida gestada desde el deseo de una pareja, de un ser humano recibido en un hogar repleto de amor. De cualquier manera…ya no hay lugar a debates internos, la tripita empezará a asomar y prefiero evitar especulaciones: Ya es público, ESTOY EMBARAZADA!!!«, ha dicho muy emocionado por la espera de la llegada de su próximo bebé. Verdeliss también ha querido pedir perdón a todos sus seguidores por no haberles hecho partícipes antes de su estado de buena esperanza, aunque algunos de ellos ya se habían percatado de su cambio en redes: «Pido disculpas a toda esa comunidad de buen corazón…me siento un poco “infiel” 🙏🏻 Muchos ya empezabais a sospechar por mi cambio en redes sociales, por esa creciente hermeticidad hacia mi familia, pero también con mi vida personal. Ojalá lo entendáis…si algo he aprendido de este mundo, es que puede ser cruel hasta con lo más bello», concluía en su reflexión.