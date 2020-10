Marta Torné se ha cansado de que le pregunten siempre si piensa en tener hijos. Ahora se ha plantado y ha explicado por qué no quiere niños en su vida, al menos por el momento y a riesgo de que se le «pase el arroz»

Marta Torné acudió estos días a Gran Canaria seducida por las nuevas propuestas de moda de verano que se exponen sobre la pasarela de ‘Moda Cálida’. Una ocasión para poder hablar con una de las actrices más reconocidas de nuestro país por sus papeles en grandes series de televisión como ‘Velvet’, pero que tiene una pregunta recurrente cada vez que se expone a los reporteros y que le provoca algo de inquietud: la maternidad. A sus 42 años, la tambiénpresentadora no tiene planes a la vista de convertirse en madre en un futuro próximo. Pero lo que ha llamado mucho la atención de todos no es el hecho de que haya decidido apostar por su carrera profesional y el triunfo personal como individuo más allá de traer hijos al mundo.

Marta Torné ha realizado una valiente reflexión sobre lo que supone parea ella ser madre ahora mismo y habla de los “complicado” y “sacrificado” que es traer al mundo un niño. Su vida ahora mismo es un camino de rosas, es feliz y se está divirtiendo descubriendo día a día quién es y a dónde quiere dirigirse. Algo que no podría experimentar con un hijo en casa, al que debería entregarle todo por el bien de su futuro. Sobre esto ha reflexionado la actriz, que no duda en bromear con el hecho de que se le puede “pasar el arroz” y que llegará un día en que no se le pregunte más sobre la maternidad cuando se exponga a las preguntas de los reporteros.

Al menos, por ahora, sí ha respondido a ‘Europa Press’ sobre los motivos por los que no quiere ser madre ahora y lo mal que lo ha pasado durante estos meses frente al coronavirus. Ella creyó haber sido contagiada y durante tres semanas lo pasó especialmente mal encerrada en su casa y autoconfinada para no contagiar a nadie. Esta situación, unida a que es hipocondriaca confesa, no le ha ofrecido muchas alegrías en los últimos tiempos, pero al menos tiene por quién alegrarse, como así hace al hablar sobre el nuevo embarazo de Paula Echevarría, una de sus mejores amigas desde que coincidieran en ‘Velvet’.