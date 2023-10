Una vez más, el nombre de Shakira está en boca de todos. La cantante, que acaba de lanzar al mercado su nuevo single, 'El Jefe', cuya letra -y parte de los beneficios- dedica a la que fue niñera de sus hijos, ha sido objeto de las críticas de una exempleada. Se trata de Jenni García, una bailarina que ha contado cómo es el trato de la colombiana con sus trabajadores. "Me sacó de mi camerino, estaba yo en topless, entró en mi baño porque el suyo se rompió y los de seguridad nos sacaron", ha relatado en una entrevista en el canal de Youtube 'La Saga'. Asegura que la artista no se esmera en tener buenos modales con las personas con las que trabaja: "Cuando salió, ni un 'gracias'... Yo hablé con los de seguridad para que nos dejasen entrar, no le íbamos a hablar, pero mi amiga en tanga y yo así... Pasaban los de seguridad, pasaban los de la prensa, pasaba todo el mundo. Perdona, pero eso no es respeto".

El retrato que hace Jenni García de Shakira no la deja en muy buen lugar. Según esta, ni daba las gracias, ni pronunciaba un por favor. Ni siquiera los miraba a la cara. "No nos daba las gracias, nos volteaba la cara, nos regañó mucho, nos sacó del escenario... Por muchas cosas, yo, como la conocí de frente, le perdí el respeto, aunque sigue siendo una gran artista", destaca.

"Yo le perdí el respeto desde que trabajé con ella", ha detallado. En su caso, formó parte de su show en doce ocasiones. Al finalizar el trabajo, Shakira no le abonó la cantidad que le correspondía recibir por su trabajo: "Hice doce fechas con ella y no me pagó. Yo hubiera trabajado con ella sin que me hubiera pagado, pero la forma en que nos trató a las bailarinas...".

Las declaraciones de Jenni García coinciden en algunos puntos con las palabras de Cristina Cárdenas, quien arremetió contra la cantante, tachándola de ser una persona fría y con aires de diva. "Cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared, no hay más palabras", contó en un programa en Telecinco. En el caso de Cárdenas, llega a cuestionar la profesionalidad de la de Barranquilla. "Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional".